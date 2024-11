Gracyanne Barbosa contrai o abdômen ao máximo em exercício - Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa contrai o abdômen ao máximo em exercícioReprodução/Instagram

Publicado 05/11/2024 11:53 | Atualizado 05/11/2024 11:57

Rio - Gracyanne Barbosa, 41 anos, impressionou ao mostrar exercícios de hipopressivo, uma técnica que consiste em contrair ao máximo o abdômen de forma isométrica, sem movimento, e combinando posturas específicas e ciclos respiratórios.

fotogaleria

A musa fitness compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram nesta terça-feira (5) fazendo o movimento. Com uma vida regrada mantida com a combinação de alimentação saudável e prática de musculação e outros exercícios, Gracyanne já é adepta da técnica a um tempo.Os exercícios devem ser feitos com orientação de profissionais capacitados e ajudam a fortalecer os músculos internos do abdômen e do períneo, aliviar dores lombares, melhorar a postura corporal, dentre outros benefícios.