Gloria Pires com o marido e filhaReprodução Instagram

Publicado 05/11/2024 13:28 | Atualizado 05/11/2024 13:31

Rio – Gloria Pires, de 61 anos, está curtindo as férias em Paris, na França, ao lado do marido, Orlando Morais, e a filha, Ana Morais. A atriz mostrou registros no Instagram, nesta última segunda-feira (4), e arrancou elogios de internautas em momentos com a família.

"Iniciando a semana em Paris com a minha perfeição, Ana Morais. Depois de um ciclo tão maravilhoso gravando Sexa, um descanso merecido", declarou.



Sua outra filha, Cleo Pires, elogiou a mãe e a irmã: "Meu Deus! Minhas vidas. Vocês são lindinhas demais, credo", afirmou. Barbara Reis também comentou na postagem. "Mais que lindas, maravilhosas", declarou.



Além de Ana e Cleo, Gloria Pires também é mãe de Anttónia e Bento.