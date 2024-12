Pedro Bial e a mulher, Maria Prata - Julio Cesar / Agnews

Pedro Bial e a mulher, Maria PrataJulio Cesar / Agnews

Publicado 30/12/2024 10:55

Rio - Pedro Bial, de 66 anos, conferiu o show de Pretinho da Serrinha na Arena Jockey, na Zona Sul do Rio, neste domingo (29), com a mulher, Maria Prata. Discretos em relação à vida pessoal, o casal, que é papai de Laura, de 6 anos, e Dora, de 5, posaram para fotos no local.

fotogaleria

Outras celebridades também prestigiaram o show do sambista, que é uma das atrações do Réveillon da Praia de Copacabana, como Luana Piovani, Raphael Logam, Pedroca Monteiro e Michel Blois, Milton Cunha, Renata Ceribelli, Késia Estácio, Tatiana Tiburcio, Jeniffer Dias, Cinnara Leal e o ex-BBB Juninho.

Na apresentação, Pretinho da Serrinha recebeu o intérprete Neguinho da Beija-Flor e as cantoras Mariene de Castro e Maryzelia Conceição no palco. Os artistas empolgaram o público.