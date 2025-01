Sophie Charlotte e Xamã dão beijão durante passeio de barco em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

Publicado 07/01/2025 10:15 | Atualizado 07/01/2025 10:49

Rio - O amor está no ar! Sophie Charlotte e Xamã, ambos de 35 anos, estão aproveitando o início de 2025 em Fernando de Noronha. Através das redes sociais, nesta segunda-feira (6), o casal compartilhou diversos registros da viagem romântica.

Os atores aproveitaram a ilha paradisíaca em um barco. Durante o passeio, eles foram clicados dando um beijão e trocando olhares. Sophie e Xamã estavam na companhia da atriz Fernanda Paes Leme e o marido, o empresário Victor Sampaio, além do ator Paulinho Vilhena e a mulher, Maria Luiza Silveira.

Sophie e Xamã

Depois de muitos rumores, os atores foram flagrados beijando muito em um festival de inverno no Rio , em julho. Desde então, tornaram o relacionamento público com muitas aparições e declarações. Eles integraram o elenco da novela das 21h da TV Globo, "Renascer". Este é o primeiro relacionamento da artista desde o fim de seu casamento de oito anos com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano.