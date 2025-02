MC Daniel presenteia Lorena com joia, ursinho e flores - Reprodução Instagram

Publicado 12/02/2025 09:28 | Atualizado 12/02/2025 11:47

Rio - MC Daniel, de 26 anos, surpreendeu a noiva, Lorena, de 25, que espera o primeiro filho do casal, e a presenteou com joia, flores e ursinho. O cantor publicou uma sequência de registros, no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (12), e contou que não precisa de datas especiais para agradar amada.

"Que eu possa te presentear sem depender de datas especiais minha preta", escreveu na legenda.

Seguidores elogiaram a atitude do artista na publicação. "Coisa boa é ver relacionamentos assim. Onde o cara não tem vergonha de demonstrar e ter atitudes românticas para agradar sua mulher", disse um. "Gente, como que esse querido é tão amável e amoroso assim? Quem não gosta dele tem que ser muito amargo", afirmou outro. "Um homem que sabe tratar bem uma mulher nunca perde ela para ninguém", comentou mais um fã.

Lorena e Daniel estão à espera de um menino e, recentemente, o casal convidou a cantora Anitta para ser madrinha do seu primeiro filho . O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais do cantor, que aproveitou a oportunidade para relembrar a importância da funkeira em sua vida e no relacionamento do casal.