Prestes a estrearem em novelas, Cauã Reymond e Rafael Vitti correm em praia - Reprodução de vídeo / Instagram

Prestes a estrearem em novelas, Cauã Reymond e Rafael Vitti correm em praiaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/03/2025 13:08 | Atualizado 26/03/2025 13:17

Rio - Cauã Reymond, de 44 anos, e Rafael Vitti, de 29, se encontraram enquanto corriam em uma praia do Rio, na manhã desta quarta-feira (26). O momento foi compartilhado pelos atores através das redes sociais.

fotogaleria

"Olha quem eu encontrei aqui, esse bonitão aqui, ó. Dando uma corrida na areia", disse Reymond, que dará vida ao personagem César no remake de "Vale Tudo", da TV Globo, que estreia na próxima segunda-feira (31), na faixa das 21h. "Olha quem eu encontrei aqui, esse bonitão aqui, ó. Dando uma corrida na areia", disse Reymond, que dará vida ao personagem César no remake de "Vale Tudo", da TV Globo, que estreia na próxima segunda-feira (31), na faixa das 21h.

"Pique Cauã", respondeu Vitti, ao mostrar os músculos do braço em tom descontraído. O marido da apresentadora Tata Werneck irá integrar o folhetim das 19h da mesma emissora, "Dona de Mim", que tem chegada prevista para o dia 28 de abril. Na trama, Rafa irá interpretar Davi, filho de Abel, vivido pelo veterano Tony Ramos.

Vitti também compartilhou o encontro praiano com Jaffar Bambirra, ator da novela "Mania de Você", que está na última semana de exibição. No registro, o intérprete do personagem Iberê aparece nas areias segurando uma prancha de surfe.