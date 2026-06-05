"Essa noite com certeza vai ficar marcada como mais um livramento de Deus em nossas vidas. Graças a Ele, minha filha está bem, minha esposa está bem e todos envolvidos no acidente também estão bem", afirmou Guimê. "A gente estava em uma gravação de videoclipe... É uma releitura de um dos maiores hits da minha carreira, 'País do Futebol'. Nessa época de Copa do Mundo, todo mundo sabe que País do Futebol é uma das músicas mais tocadas no Brasil e fora do país também, e a gente teve a honra de regravar uma nova versão dela com a participação especial do Turma do Pagode", explicou.
Fernanda e Yarin participaram da gravação. "Como no meio da gravação a gente entendeu que ia atrasar ali algumas horas e eu tinha mais cenas para gravar, eu combinei com a minha esposa que ela voltasse antes junto com a neném, junto com o segurança que estava dirigindo o carro, e que eu ficasse ali gravando".
O cantor disse que, momentos depois, recebeu a notícia do acidente. "Obviamente que a minha primeira preocupação, e aquilo que já fez meu coração acelerar, foi referente a elas. A primeira questão que eu já perguntei foi: como que estava a neném, como que estava a minha esposa, como que estava o Murilo também, que estava dirigindo, segurança, e como que estava até mesmo o motoboy que foi envolvido ali no acidente e que assumiu a sua culpa. Ele estava ali mexendo no celular, se distraiu e acabou atingindo o carro", contou o artista.
Como todos estavam bem, Guimê ficou mais tranquilo. "Comecei a entender o que se tratava ali os danos materiais, o prejuízo. Com isso, o motoboy explicou a condição de vida dele. Não aqui querendo levar mérito, porque eu acho que toda honra e toda glória é a dele lá em cima, que deu esse livramento pra gente, mas, tendo empatia com a história do motoboy, eu não tive nem a coragem, a capacidade de colocar ele nessa responsabilidade de arcar com os prejuízos".
"Não foram poucos, para ser sincero, teve prejuízo ali material, financeiro, mas vendo que ele havia se machucado, impossibilitando o mesmo de trabalhar pelo menos por um tempo, vendo que ele tinha danificado bastante a sua moto, que é seu instrumento de trabalho...", ressaltou. Em outro trecho, Guimê disse que ia "arrumar" a moto do homem.
O funkeiro, ainda, contou que sua mulher elogiou a postura do motoboy na hora do acidente. "Mesmo caído no chão ali, ele reconheceu o fato, reconheceu que estava errado, pediu desculpa e também prontamente perguntou se ela estava bem, se o motorista estava bem, se a minha neném estava bem também. Então, é isso que a gente coloca na balança nessas horas, certo?".
"Eu não estou aqui para julgar ninguém, também não estou aqui para levar o mérito. 'Ah, fez uma boa ação', 'ah, teve empatia'. Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que pensar. Estou aqui mais para agradecer a Deus, as inúmeras mensagens de preocupação, de carinho comigo, com a minha família, e dizer que está tudo bem, segue marcha no trabalho, em breve lançamento, e que Deus nos abençoe", concluiu.