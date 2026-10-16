Suanny Batidão mandou indireta após separação de Anderson Halliday e Manu Bahtidão - Reprodução / Instagram

Suanny Batidão mandou indireta após separação de Anderson Halliday e Manu BahtidãoReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2026 16:49

Suanny Batidão publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (15), uma suposta indireta após o término do casamento do ex-marido, Anderson Halliday, com Manu Bahtidão. Os dois, que estavam juntos há 11 anos, anunciaram o fim do relacionamento mais cedo neste mesmo dia

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No vídeo, a Suanny apareceu na porta de um avião ao som da música "Noche De Sastifaction", que traduzido para o português significa "noite de satisfação", e escreveu: "O som que toca na minha cabeça quando vejo quem infernizou a minha vida se f****** da mesma forma". "Não guardo nenhum rancor... eu quando descubro que a pessoa se f**** [risos]", disparou a cantora - que já mencionou ter sido traída - na legenda da publicação.

Apesar da artista não ter citado nomes, internautas ligaram a publicação como uma possível alfinetada para Anderson e Manu. "O karma não falha nunca. Uma hora a conta chega", disse um fã. "O mundo não gira, ele capota", expressou uma admiradora. "Eu entendi a direta", afirmou outra pessoa.



Por outro lado, Suanny recebeu críticas. "Isso porque superou, imagina se não tivesse virado a página", detonou uma internauta. "Eu teria era vergonha de me dizer cantora e só ganhar mídia em cima dos outros", disparou outro usuário do Instagram. "É por isso que não prospera na vida. Supera, mulher", opinou outro internauta.

Entenda

Anderson era casado com Suanny, com quem integrava o grupo Anjos do Melody. Ele começou a se envolver com Manu quando ainda estava com a mulher. Na época, Bahtidão também vivia outro relacionamento. A situação veio à tona em julho de 2024, após a dona do hit "Daqui Pra Sempre" prestar apoio à Iza, que foi traída por Yuri Lima.



Na mesma rede social, Suanny não poupou palavras ao abordar a situação. A cantora afirmou que seu telefone foi inundado com mensagens após a "bonita que acabou com seu antigo casamento" prestar solidariedade à Iza. Ela, no entanto, não mencionou nomes.



Na mesma época, fãs resgataram um vídeo de Manu assumindo o caso extraconjugal. "Infelizmente, quando a gente se envolveu, o Anderson era casado. Eu fui amante dele. Hoje eu sou esposa", disse ela, durante um podcast.



No mês seguinte, Manu falou novamente que foi amante, em entrevista ao Portal Leo Dias. "A minha história de amor com o meu esposo começou de uma forma não muito positiva. Nós dois éramos comprometidos quando nos encontramos pela primeira vez. Ele conta que, na primeira vez que me viu, pensou 'os casais estão trocados', e isso também deu música. A gente já fez isso lá atrás", revelou Bahtidão.

Segundo Manu, Suanny também foi amante de Halliday e só expôs o caso, após 9 anos, porque ela está vivendo um momento de sucesso na carreira. Ainda assim, ela diz que faria diferente e teria mais cautela se tivesse a mentalidade que tem hoje.

Após dar os pormenores de sua relação com Halliday, a cantora tentou se redimir, demonstrando ter adquirido maior consciência de como tudo aconteceu. "Eu errei, assumo, peço desculpas a quem eu machuquei, principalmente às crianças envolvidas nessa situação, porque os adultos levantam e seguem a vida, mas o que machuca realmente são as crianças no meio de toda essa situação. Se eu tivesse a mentalidade que tenho hoje, não faria novamente dessa forma", disse ela, que complementou:

"Mas a gente se apaixonou, eu me entreguei. O fogo no rabo também na época. Quando estamos apaixonados, queremos a pessoa a todo custo; aquela paixão louca faz com que não pensemos em mais ninguém, não pensamos em mais nada. A gente é inconsequente. Quando estamos apaixonados, só vemos aquela pessoa na nossa frente e só queremos ficar com ela", finalizou Manu.