Susana Vieira vira professora de teatro em nova série de comédia da Globo - Reprodução / Globo

Susana Vieira vira professora de teatro em nova série de comédia da GloboReprodução / Globo

Publicado 16/10/2026 17:09





Na trama, Susana assume o comando de uma turma formada por personagens bastante diferentes. Entre eles, estão uma influenciadora que deseja obter o registro profissional de atriz, um dançarino fã de Michael Jackson, um ex-bancário e um admirador obcecado pela professora. O choque de gerações e as dificuldades dos estudantes dão origem a situações inusitadas e muito humor.



Com mais de cinco décadas de carreira na Globo, Susana comemora a oportunidade de explorar um formato diferente e se aproximar do público mais jovem.



"É um orgulho enorme, depois de décadas na TV Globo, fazer parte de algo tão diferente para mim e poder experimentar uma nova linguagem. Tenho a alegria de ter um público jovem que se identifica com esse meu jeito descontraído. A idade chega, mas a minha cabeça e o meu ritmo continuam a mil!", afirmou.



A atriz também destacou a satisfação de voltar a explorar a comédia após tantos papéis dramáticos. "É gratificante poder explorar essa minha veia cômica ao lado da bagagem de tantas personagens dramáticas e marcantes que fiz na TV. Estou feliz demais com esse projeto e pronta para ver todo mundo colado no celular para acompanhar", completou.



Criada e dirigida por Caíto Mainier, conhecido pelo trabalho com humor, a produção mistura cenas roteirizadas e improvisações. O diretor também integra o elenco no papel de Seu Geraldo.



A série conta ainda com André Cowds, Ariane Mathias, Júlio de Sá, Paula Brito, Pedro Drummond e Vicente Valle, integrantes do Grupo Errado. Rosi Campos e Pedro Bonvivant fazem participações especiais.



Onde assistir?

Susana Vieira vai mostrar seu lado cômico em um novo projeto da Globo. A atriz protagoniza "Escola Susana Vieira de Atuação", primeira série original do GloboPop, aplicativo gratuito de vídeos verticais da emissora. A produção estreia nesta sexta-feira (16) e traz a veterana no papel de uma professora de teatro excêntrica, que tenta transformar alunos sem experiência em grandes estrelas.Na trama, Susana assume o comando de uma turma formada por personagens bastante diferentes. Entre eles, estão uma influenciadora que deseja obter o registro profissional de atriz, um dançarino fã de Michael Jackson, um ex-bancário e um admirador obcecado pela professora. O choque de gerações e as dificuldades dos estudantes dão origem a situações inusitadas e muito humor.Com mais de cinco décadas de carreira na Globo, Susana comemora a oportunidade de explorar um formato diferente e se aproximar do público mais jovem."É um orgulho enorme, depois de décadas na TV Globo, fazer parte de algo tão diferente para mim e poder experimentar uma nova linguagem. Tenho a alegria de ter um público jovem que se identifica com esse meu jeito descontraído. A idade chega, mas a minha cabeça e o meu ritmo continuam a mil!", afirmou.A atriz também destacou a satisfação de voltar a explorar a comédia após tantos papéis dramáticos. "É gratificante poder explorar essa minha veia cômica ao lado da bagagem de tantas personagens dramáticas e marcantes que fiz na TV. Estou feliz demais com esse projeto e pronta para ver todo mundo colado no celular para acompanhar", completou.Criada e dirigida por Caíto Mainier, conhecido pelo trabalho com humor, a produção mistura cenas roteirizadas e improvisações. O diretor também integra o elenco no papel de Seu Geraldo.A série conta ainda com André Cowds, Ariane Mathias, Júlio de Sá, Paula Brito, Pedro Drummond e Vicente Valle, integrantes do Grupo Errado. Rosi Campos e Pedro Bonvivant fazem participações especiais.

"Escola Susana Vieira de Atuação" terá 12 episódios, com os sete primeiros disponíveis nesta sexta-feira (16). Os cinco capítulos restantes chegam em 23 de outubro. A produção pode ser assistida gratuitamente pelo GloboPop, aplicativo disponível para celulares com sistemas Android e iOS.