Lucy Ramos mostra evolução da gravidez e recebe carinho dos fãs - Reprodução Instagram

Lucy Ramos mostra evolução da gravidez e recebe carinho dos fãsReprodução Instagram

Publicado 16/10/2026 18:42

Lucy Ramos está contando os dias para a chegada do segundo filho. Nesta sexta-feira (16), a atriz compartilhou registros da gestação e chamou a atenção para o crescimento da barriga. “Está crescendo a todo vapor”, brincou ao mostrar a nova fase.

As imagens renderam elogios e mensagens de seguidores ansiosos pela chegada do bebê. “Você parece um diamante”, escreveu uma pessoa. Outra comentou que estava com a “ansiedade a mil” para conhecer o rostinho da criança e encher o bebê de carinho.



A atriz já é mãe de Kyara, de um ano, fruto do relacionamento com Thiago Luciano. Juntos há quase duas décadas, os dois anunciaram a chegada de mais um integrante da família em junho.



Na ocasião, Lucy celebrou a novidade e brincou com a nova fase da primogênita, que ganhou o posto de irmã mais velha. “A felicidade tomou conta da casa inteira. E pelo sorriso da Kyky parece até que já sabe que foi promovida à irmã mais velha”, escreveu.



A artista também falou sobre a expectativa da família para receber o bebê. “Os nossos corações já se preparam para amar esse pequeno milagre que está sendo gerado e que chega para completar ainda mais nossa família”, declarou.