Lucy Ramos mostra evolução da gravidez e recebe carinho dos fãs

Lucy Ramos mostra evolução da gravidez e recebe carinho dos fãsReprodução Instagram
A atriz já é mãe de Kyara, de um ano, fruto do relacionamento com Thiago Luciano. Juntos há quase duas décadas, os dois anunciaram a chegada de mais um integrante da família em junho.
Na ocasião, Lucy celebrou a novidade e brincou com a nova fase da primogênita, que ganhou o posto de irmã mais velha. “A felicidade tomou conta da casa inteira. E pelo sorriso da Kyky parece até que já sabe que foi promovida à irmã mais velha”, escreveu.
A artista também falou sobre a expectativa da família para receber o bebê. “Os nossos corações já se preparam para amar esse pequeno milagre que está sendo gerado e que chega para completar ainda mais nossa família”, declarou.
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