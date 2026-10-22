Eduardo Paes quer show de U2 em Copacabana - Divulgação

Eduardo Paes quer show de U2 em CopacabanaDivulgação

Publicado 22/10/2026 15:37

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Os shows fazem parte da turnê mundial "Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth", que marca o retorno de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. aos estádios. O grupo volta ao Brasil após 10 anos.



Além de São Paulo, a turnê passará pela Cidade do México e por Buenos Aires, na Argentina. Essas são, até o momento, as únicas cidades latino-americanas confirmadas na agenda de 2027. O cantor Beck será responsável pela abertura das apresentações.



A série de shows começa em 23 de fevereiro, no México, e acompanha o lançamento de "Carnaval De Luz", 16º álbum de estúdio da banda, previsto para 13 de novembro deste ano.



O grupo também lançou a música "The Greatest Show On Earth", composta em parceria com Brian Eno. A faixa ganhou um videoclipe dirigido por Anton Corbijn, com gravações no deserto da Califórnia. A produção apresenta uma sátira da banda como uma espécie de seita religiosa.



Conhecido por apresentações grandiosas, o U2 realizou 40 shows com ingressos esgotados na Sphere, em Las Vegas. A nova turnê marca o retorno do grupo aos estádios desde o encerramento da série de apresentações de "The Joshua Tree", em dezembro de 2019, na Índia. A expectativa é reunir sucessos de diferentes fases da carreira.

Os shows fazem parte da turnê mundial "Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth", que marca o retorno de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. aos estádios. O grupo volta ao Brasil após 10 anos.Além de São Paulo, a turnê passará pela Cidade do México e por Buenos Aires, na Argentina. Essas são, até o momento, as únicas cidades latino-americanas confirmadas na agenda de 2027. O cantor Beck será responsável pela abertura das apresentações.A série de shows começa em 23 de fevereiro, no México, e acompanha o lançamento de "Carnaval De Luz", 16º álbum de estúdio da banda, previsto para 13 de novembro deste ano.O grupo também lançou a música "The Greatest Show On Earth", composta em parceria com Brian Eno. A faixa ganhou um videoclipe dirigido por Anton Corbijn, com gravações no deserto da Califórnia. A produção apresenta uma sátira da banda como uma espécie de seita religiosa.Conhecido por apresentações grandiosas, o U2 realizou 40 shows com ingressos esgotados na Sphere, em Las Vegas. A nova turnê marca o retorno do grupo aos estádios desde o encerramento da série de apresentações de "The Joshua Tree", em dezembro de 2019, na Índia. A expectativa é reunir sucessos de diferentes fases da carreira.

Como comprar ingressos?

As vendas para a apresentação extra começam nesta sexta-feira (23), pelo site da Ticketmaster Brasil. A comercialização será dividida em etapas, com prioridade para assinantes do site oficial da banda e clientes Santander.



A primeira pré-venda acontece das 8h às 10h, exclusivamente para assinantes dos grupos Feedback e The Hype, do U2.com.



Das 10h às 15h, será a vez dos clientes Santander, com fila exclusiva para os segmentos Select e Private Banking. Os demais clientes do banco poderão adquirir ingressos das 10h às 14h.



Já a venda geral terá início às 15h, também pela Ticketmaster Brasil. Os ingressos custam a partir de R$ 345, valor referente à meia-entrada para arquibancada. Os preços variam conforme o setor escolhido.



Clientes Santander poderão parcelar as compras em até seis vezes sem juros. Para os demais cartões, o limite será de quatro parcelas sem juros.



Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, dos quais, no máximo, dois poderão ser de meia-entrada. O show está previsto para as 21h, com abertura dos portões às 16h.