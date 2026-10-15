U2 confirma shows no Brasil em 2027Reprodução / Instagram
A pré-venda começa na segunda-feira (19), às 10h, para assinantes do site oficial do U2. No dia 21, clientes Santander terão acesso antecipado às entradas. Já a venda para o público geral terá início na quinta-feira (22), às 10h, pelo site da Ticketmaster, e às 11h, nas bilheterias físicas, sem taxa de serviço.
Cada pessoa poderá comprar até quatro ingressos por CPF, com limite de duas meias-entradas. Clientes Santander poderão parcelar a compra em até seis vezes sem juros, enquanto os demais terão a opção de até quatro parcelas.
Confira os preços dos ingressos:
Arquibancada: R$ 690 (inteira) / R$ 345 (meia)
Pista: R$ 790 / R$ 395
Cadeira superior: R$ 1.320 / R$ 660
Cadeira inferior: R$ 1.390 / R$ 695
Pista Premium A/B: R$ 1.550 / R$ 775
Gold Circle: R$ 1.750 / R$ 875
Red Zone: R$ 3.000 / R$ 2.225
A nova turnê também passará pela Cidade do México, no México, e por Buenos Aires, na Argentina. O anúncio veio acompanhado do lançamento de "The Greatest Show On Earth", música composta em parceria com Brian Eno e que integra o projeto "Carnaval De Luz".
Esta será a sexta passagem do U2 pelo Brasil. O grupo, formado em 1976, esteve no país pela primeira vez em 1998, com a turnê "PopMart Tour", que passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo.
A última visita ocorreu em 2017, quando a banda realizou quatro apresentações da turnê "The Joshua Tree Tour", também no MorumBIS. Ao longo da carreira, o quarteto conquistou 22 prêmios Grammy e vendeu cerca de 175 milhões de discos.
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