U2 confirma shows no Brasil em 2027Reprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
O U2 anunciou, nesta quinta-feira (15), seu retorno ao Brasil em 2027. A banda irlandesa fará dois shows no Estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 10 e 12 de março, com a turnê "Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth". As apresentações terão abertura do cantor Beck, e os ingressos custam de R$ 345 a R$ 3 mil, sem taxas.

A pré-venda começa na segunda-feira (19), às 10h, para assinantes do site oficial do U2. No dia 21, clientes Santander terão acesso antecipado às entradas. Já a venda para o público geral terá início na quinta-feira (22), às 10h, pelo site da Ticketmaster, e às 11h, nas bilheterias físicas, sem taxa de serviço.

Cada pessoa poderá comprar até quatro ingressos por CPF, com limite de duas meias-entradas. Clientes Santander poderão parcelar a compra em até seis vezes sem juros, enquanto os demais terão a opção de até quatro parcelas.

Confira os preços dos ingressos:

Arquibancada: R$ 690 (inteira) / R$ 345 (meia)

Pista: R$ 790 / R$ 395

Cadeira superior: R$ 1.320 / R$ 660

Cadeira inferior: R$ 1.390 / R$ 695

Pista Premium A/B: R$ 1.550 / R$ 775

Gold Circle: R$ 1.750 / R$ 875

Red Zone: R$ 3.000 / R$ 2.225

A nova turnê também passará pela Cidade do México, no México, e por Buenos Aires, na Argentina. O anúncio veio acompanhado do lançamento de "The Greatest Show On Earth", música composta em parceria com Brian Eno e que integra o projeto "Carnaval De Luz".

Esta será a sexta passagem do U2 pelo Brasil. O grupo, formado em 1976, esteve no país pela primeira vez em 1998, com a turnê "PopMart Tour", que passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo.

A última visita ocorreu em 2017, quando a banda realizou quatro apresentações da turnê "The Joshua Tree Tour", também no MorumBIS. Ao longo da carreira, o quarteto conquistou 22 prêmios Grammy e vendeu cerca de 175 milhões de discos.