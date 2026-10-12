O Freestyle Motocross Show é um dos destaques do Babilônia CircusDivulgação

I
Isabelle Rosa
O Dia das Crianças, celebrado nesta segunda-feira (12), pode ser a desculpa perfeita para reunir a família e construir memórias ao lado dos pequenos. Para quem quer aproveitar a data na Cidade Maravilhosa, o que não falta é opção: a programação está recheada de oficinas, espetáculos e, claro, circos. Unindo palhaços, acrobacias de tirar o fôlego e muita cor, as lonas espalhadas pelo Rio prometem encantar a garotada.
fotogaleria
Sandra Peres e Paulo Tatit, do Palavra Cantada, se apresentam no Vivo Rio - Luana Santos / Divulgação
Kysha & Mine apresentam o espetáculo 'Lance De Escola - Todo Mundo Junto' no Espaço Hall - Divulgação
Enaldinho apresenta o espetáculo 'A Origem de Happy/Angry' no Qualistage - Divulgação
O Freestyle Motocross Show é um dos destaques do Babilônia Circus - Divulgação
O Babilônia Circus está localizado na Barra da Tijuca - Divulgação
Babilônia Circus está localizado na Barra da Tijuca - Divulgação
O Freestyle Motocross Show é um dos destaques do Babilônia Circus - Divulgação
O Freestyle Motocross Show é um dos destaques do Babilônia Circus - Divulgação
Babilônia Circus está localizado na Barra da Tijuca - Divulgação
No picadeiro do Babilônia Circus, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, o público de todas as idades vai vibrar com o Freestyle Motocross Show, onde motos literalmente "voam" sobre o temido Globo da Morte. Já para os menores, o encanto fica por conta do Mini Zoo Artificial, um espaço com réplicas de animais em tamanho real.
"O dia das crianças é uma data muito especial para a gente. Quem vier ao Babilônia Circus vai encontrar uma experiência realmente diferente, incluindo um espetáculo com atrações nacionais e internacionais, que vão surpreender do início ao fim. No Freestyle Motocross Show, por exemplo, os pilotos fazem saltos incríveis de moto, chegando a quase 20m, passando por cima do Globo da Morte e realizando manobras radicais. É um momento que a adrenalina vai a milhão. Então, para quem ainda está procurando o que fazer no Dia das Crianças, o convite está feito", afirma Luka Braz, diretor do espetáculo. 
Na mesma região, o Circo Khronos reúne trapezistas, malabaristas e um Globo da Morte com cinco motos simultâneas. Além da presença de personagens queridos como Timão e Pumba, os grandes destaques da temporada ficam por conta da tecnologia: um robô gigante inspirado nos Transformers e o King Kong, um gorila mecatrônico de 11 metros de altura.
Já na Zona Oeste, a diversão será com o Patati Patatá Circo Show, em Campo Grande. O espetáculo reúne a magia tradicional do picadeiro com os grandes sucessos da dupla que são febre nacional, como "A Vida é Bela" e "Amigos do Coração". Além da dupla de palhaços, os personagens Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo participam do espetáculo.

Youtubers na área

As telas dos celulares ganham vida com os fenômenos do YouTube, que saem do digital direto para os palcos cariocas nesta segunda-feira. Enaldinho invade o Qualistage com o espetáculo "A Origem de Happy/Angry", que mistura humor, ação, música e interatividade, a partir das 15h30. No Espaço Hall, a energia fica por conta da carismática dupla Kysha & Mine, que agita a galera com o show "Lance De Escola - Todo Mundo Junto", a partir das 15h. Já no Multiplan Hall, em Jacarepaguá, MC Divertida anima os pequenos, às 16h.
Já para quem prefere um clássico da música infantil, o Vivo Rio recebe o show "Palavra Cantada 30 anos", a partir das 15h. Canções históricas da carreira da dupla Sandra Peres e Paulo Tatit, como "Sopa" e "Pé com Pé", estão mais do que garantidas no repertório.
"A ideia é emendar uma canção na outra de maneira que o público vá se recordando de muitos sucessos desses 30 anos e nem tenha tempo de aplaudir, a não ser na passagem entre os blocos. Estou muito curioso e acho que será o melhor show da nossa vida", vibra Paulo. "A escolha do repertório tem um enorme vínculo com a fidelidade das famílias com nossas músicas nesses 30 anos. Músicas que muitos pais e mães ouviram quando pequenos e agora podem apresentá-las para suas crianças”, complementa Sandra.

Confira a programação completa:

Espetáculos

Frankinh@ - Uma Estória em Pedacinhos
Segunda-feira, às 11h e às 16h
Local: Centro Cultural Banco do Brasil  Rio de Janeiro
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro
Ingresso: Grátis - Retirada dos ingressos na bilheteria a partir das 1h antes do evento
“O Pianinho — Concerto de Bolso”, com Pablo Lapidusas
Segunda-feira, às 12h
Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro - Térreo
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingresso: Grátis
"Kysha & Mine - Lance De Escola"
Segunda-feira, a partir das 15h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50

Mussa - "O Poder da Rima"
Segunda-feira, às 15h
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60

Palavra Cantada - 30 Anos
Segunda-feira, a partir das 15h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 70

Enaldinho - "A Origem de Happy/Angry”
Segunda-feira, a partir das 15h30
Local: Qualistage - Via Parque
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
"Cinderela"
Segunda-feira, às 16h
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: Grátis
"MC Divertida: modo divertidamente – O show"
Segunda-feira, às 16h
Locasl: Multiplan Hall - Park Jacarepaguá
Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 - Jacarepaguá
Ingresso: a partir de R$ 40

"A Menina e o Vento"
Segunda-feira, às 17h e 19h
Local: Cidade das Artes - Sala Eletroacústica
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 — Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 45

Circos

Babilônia Circus
Segunda-feira, às 11h, 15h, 17h30 e 20h
Local: : Estacionamento do Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30

Patati Patatá Circo Show
Segunda-feira, às 11h; 14h30, 17h e 19h30
Local: Park Shopping (estacionamento)
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200
Ingresso: A partir de R$ 30

Circo Khronos
Segunda-feira, às 16h; 18h e 20h
Local: Carrefour Barra
Endereço: Av. das Américas, 5.150 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 20

Mais opções

AquaRio
Segunda-feira, das 9h às 17h
Local: AquaRio
Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa
Ingresso: Crianças de até 11 anos não pagam quando acompanhadas de um adulto pagante. R$ 99
Bioparque do Rio
Segunda-feira, das 9h às 17h
Local: BioParque do Rio
Endereço: Quinta da Boa Vista, s/n - São Cristóvão
Ingresso: R$ 62 (crianças de 3 a 11 anos pagam R$ 20, desde que estejam acompanhadas por um adulto com ingresso inteiro)

Oficinas, festival de pipas gigantes, show do cantor Marcelo Ceará e mais
Segunda-feira, das 9h às 19h
Local: Praça General Tibúrcio
Endereço: Praça General Tibúrcio, s/n - Urca
Ingresso: Grátis
Orquestra Maré do Amanhã
Segunda-feira, às 11h
Local: Teatro EcoVilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingresso: Grátis
Show do grupo Lekolé
Segunda-feira, a partir das 14h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingresso: Grátis
Brincar é o melhor presente: oficinas, jogos, brincadeiras e mais
Segunda-feira, das 15h às 18h
Local: Teatro EcoVilla Ri Happy - dentro do Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 35

Festa à fantasia, show dos vilões e baladinha monstuosa
Segunda-feira, das 15h às 22h
Local: Terraço do Ilha Plaza Shopping
Endereço: Avenida Maestro Paulo e Silva, 400, Ilha do Governador
Ingresso: Grátis
"Jacks Jacaré e o Destino do Rio Paraíso" - contação de história
Segunda-feira, às 15h30
Local: Cidade das Artes - Biblioteca Ziraldo
Endereço: Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Show Macatchula
Segunda-feira, às 18h
Local: ParkJacarepaguá
Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 – Anil
Ingresso: Grátis