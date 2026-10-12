O Dia das Crianças, celebrado nesta segunda-feira (12), pode ser a desculpa perfeita para reunir a família e construir memórias ao lado dos pequenos. Para quem quer aproveitar a data na Cidade Maravilhosa, o que não falta é opção: a programação está recheada de oficinas, espetáculos e, claro, circos. Unindo palhaços, acrobacias de tirar o fôlego e muita cor, as lonas espalhadas pelo Rio prometem encantar a garotada.
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No picadeiro do Babilônia Circus, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, o público de todas as idades vai vibrar com o Freestyle Motocross Show, onde motos literalmente "voam" sobre o temido Globo da Morte. Já para os menores, o encanto fica por conta do Mini Zoo Artificial, um espaço com réplicas de animais em tamanho real.
"O dia das crianças é uma data muito especial para a gente. Quem vier ao Babilônia Circus vai encontrar uma experiência realmente diferente, incluindo um espetáculo com atrações nacionais e internacionais, que vão surpreender do início ao fim. No Freestyle Motocross Show, por exemplo, os pilotos fazem saltos incríveis de moto, chegando a quase 20m, passando por cima do Globo da Morte e realizando manobras radicais. É um momento que a adrenalina vai a milhão. Então, para quem ainda está procurando o que fazer no Dia das Crianças, o convite está feito", afirma Luka Braz, diretor do espetáculo.
Na mesma região, o Circo Khronos reúne trapezistas, malabaristas e um Globo da Morte com cinco motos simultâneas. Além da presença de personagens queridos como Timão e Pumba, os grandes destaques da temporada ficam por conta da tecnologia: um robô gigante inspirado nos Transformers e o King Kong, um gorila mecatrônico de 11 metros de altura.
Já na Zona Oeste, a diversão será com o Patati Patatá Circo Show, em Campo Grande. O espetáculo reúne a magia tradicional do picadeiro com os grandes sucessos da dupla que são febre nacional, como "A Vida é Bela" e "Amigos do Coração". Além da dupla de palhaços, os personagens Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo participam do espetáculo.
Youtubers na área
As telas dos celulares ganham vida com os fenômenos do YouTube, que saem do digital direto para os palcos cariocas nesta segunda-feira. Enaldinho invade o Qualistage com o espetáculo "A Origem de Happy/Angry", que mistura humor, ação, música e interatividade, a partir das 15h30. No Espaço Hall, a energia fica por conta da carismática dupla Kysha & Mine, que agita a galera com o show "Lance De Escola - Todo Mundo Junto", a partir das 15h. Já no Multiplan Hall, em Jacarepaguá, MC Divertida anima os pequenos, às 16h.
Já para quem prefere um clássico da música infantil, o Vivo Rio recebe o show "Palavra Cantada 30 anos", a partir das 15h. Canções históricas da carreira da dupla Sandra Peres e Paulo Tatit, como "Sopa" e "Pé com Pé", estão mais do que garantidas no repertório.
"A ideia é emendar uma canção na outra de maneira que o público vá se recordando de muitos sucessos desses 30 anos e nem tenha tempo de aplaudir, a não ser na passagem entre os blocos. Estou muito curioso e acho que será o melhor show da nossa vida", vibra Paulo. "A escolha do repertório tem um enorme vínculo com a fidelidade das famílias com nossas músicas nesses 30 anos. Músicas que muitos pais e mães ouviram quando pequenos e agora podem apresentá-las para suas crianças”, complementa Sandra.
Confira a programação completa:
Espetáculos
Frankinh@ - Uma Estória em Pedacinhos Segunda-feira, às 11h e às 16h Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro Ingresso: Grátis - Retirada dos ingressos na bilheteria a partir das 1h antes do evento
“O Pianinho — Concerto de Bolso”, com Pablo Lapidusas Segunda-feira, às 12h Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro - Térreo Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro Ingresso: Grátis
"Kysha & Mine - Lance De Escola" Segunda-feira, a partir das 15h Local: Espaço Hall Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca Ingresso: a partir de R$ 50
Mussa - "O Poder da Rima" Segunda-feira, às 15h Local: Teatro Multiplan Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca Ingresso: a partir de R$ 60
Palavra Cantada - 30 Anos Segunda-feira, a partir das 15h Local: Vivo Rio Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo Ingresso: a partir de R$ 70
Enaldinho - "A Origem de Happy/Angry” Segunda-feira, a partir das 15h30 Local: Qualistage - Via Parque Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca Ingresso: a partir de R$ 60
"Cinderela" Segunda-feira, às 16h Local: Shopping Metropolitano Barra Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica Ingresso: Grátis
"MC Divertida: modo divertidamente – O show" Segunda-feira, às 16h Locasl: Multiplan Hall - Park Jacarepaguá Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 - Jacarepaguá Ingresso: a partir de R$ 40
"A Menina e o Vento" Segunda-feira, às 17h e 19h Local: Cidade das Artes - Sala Eletroacústica Endereço: Avenida das Américas, 5.300 — Barra da Tijuca Ingresso: a partir de R$ 45
Circos
Babilônia Circus Segunda-feira, às 11h, 15h, 17h30 e 20h Local: : Estacionamento do Via Parque Shopping Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca Ingresso: a partir de R$ 30
Patati Patatá Circo Show Segunda-feira, às 11h; 14h30, 17h e 19h30 Local: Park Shopping (estacionamento) Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 Ingresso: A partir de R$ 30
Circo Khronos Segunda-feira, às 16h; 18h e 20h Local: Carrefour Barra Endereço: Av. das Américas, 5.150 – Barra da Tijuca Ingresso: a partir de R$ 20
Mais opções
AquaRio Segunda-feira, das 9h às 17h Local: AquaRio Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa Ingresso: Crianças de até 11 anos não pagam quando acompanhadas de um adulto pagante. R$ 99
Bioparque do Rio Segunda-feira, das 9h às 17h Local: BioParque do Rio Endereço: Quinta da Boa Vista, s/n - São Cristóvão Ingresso: R$ 62 (crianças de 3 a 11 anos pagam R$ 20, desde que estejam acompanhadas por um adulto com ingresso inteiro)
Oficinas, festival de pipas gigantes, show do cantor Marcelo Ceará e mais Segunda-feira, das 9h às 19h Local: Praça General Tibúrcio Endereço: Praça General Tibúrcio, s/n - Urca Ingresso: Grátis
Orquestra Maré do Amanhã Segunda-feira, às 11h Local: Teatro EcoVilla Ri Happy Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico Ingresso: Grátis
Show do grupo Lekolé Segunda-feira, a partir das 14h Local: Botafogo Praia Shopping Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo Ingresso: Grátis
Brincar é o melhor presente: oficinas, jogos, brincadeiras e mais Segunda-feira, das 15h às 18h Local: Teatro EcoVilla Ri Happy - dentro do Jardim Botânico Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico Ingresso: a partir de R$ 35
Festa à fantasia, show dos vilões e baladinha monstuosa Segunda-feira, das 15h às 22h Local: Terraço do Ilha Plaza Shopping Endereço: Avenida Maestro Paulo e Silva, 400, Ilha do Governador Ingresso: Grátis
"Jacks Jacaré e o Destino do Rio Paraíso" - contação de história Segunda-feira, às 15h30 Local: Cidade das Artes - Biblioteca Ziraldo Endereço: Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca Ingresso: Grátis
Show Macatchula Segunda-feira, às 18h Local: ParkJacarepaguá Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 – Anil Ingresso: Grátis