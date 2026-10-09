Xande de Pilares é uma das atrações do projeto Próxima Parada SambaLeo Aversa / Divulgação

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Isabelle Rosa
Os shows gratuitos de Xande de Pilares e do Samba do Trabalhador são os grandes destaques da segunda edição do "Próxima Parada Samba", que acontece no Palácio Gustavo Capanema, no Centro, neste fim de semana. Além de música, o evento unirá cinema, gastronomia e artes visuais. 
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Leo Santana receberá convidados especiais em show no Pagode da Feira - Divulgação
Elymar Santos se apresenta no Qualistage, neste domingo (11) - Divulgação
Xande de Pilares é uma das atrações do projeto 'Próxima Parada Samba' - Leo Aversa / Divulgação
Xande de Pilares é uma das atrações do projeto 'Próxima Parada Samba' - Possato / Divulgação
Rodrigo Teaser se apresenta no Espaço Hall neste sábado - Divulgação
A programação começa na sexta-feira (9), ao meio-dia, com a exibição do filme "O Mistério do Samba", dirigido por Carolina Jabor e Lula Buarque de Hollanda. O público também pode aproveitar as apresentações do Juntos Com Certeza, às 19h e às 21h30, além do show de Xande de Pilares, às 20h.
No sábado (10), as atividades recomeçam às 14h com mais uma sessão de cinema. Na sequência, a música toma conta do espaço com o Juntos Com Certeza, às 15h, seguido do projeto Parada da Madrinha, que traz a Roda Carlinhos 7 Cordas às 16h, com Ana Costa e Marina Íris como convidadas. Às 17h, o projeto Parada Vozes do Brasil promove conversas mediadas por Luana Carvalho e Patrícia Palumbo, que recebem Ana Costa e Marina Íris. O dia segue com o segundo set do Parada da Madrinha, às 18h, e encerra com a apresentação do Juntos Com Certeza, às 19h.
No domingo (11), às 14h, tem a última exibição cinematográfica do festival e a Parada Sambambinhas: É Pretinha (contação de história). A partir das 16h, a roda do Samba do Trabalhador assume o comando da Parada de Bamba em duas apresentações: a primeira às 16h e a segunda às 18h. Nos intervalos, o grupo Juntos Com Certeza dita o ritmo às 17h e às 19h. 
"Eu acho que tudo que é gratuito em relação à cultura é muito importante. É tão importante quanto construir um túnel, uma estrada, um prédio. Ainda mais quando se tem a oportunidade de levar cultura para um lugar de tanta referência artística como o Palácio Capanema, como a Luana Carvalho tá fazendo em seu projeto Próxima Parada Samba. Eu luto há 21 anos com o Samba do Trabalhador pra ajudar o Rio de Janeiro e o Brasil a serem um pouco mais felizes", afirma Moacyr Luz.

Mais agito

Se dinheiro não for um problema, há mais opções de música neste fim de semana. No sábado, Thiago Martins e convidados agitam a Arena Errejota, no Shopping Metropolitano Barra, enquanto Rodrigo Teaser revive os maiores clássicos da música com o show "Tributo ao Rei do Pop", no Espaço Hall. Na mesma noite, Maria Rita sobe ao palco do Vivo Rio.
Já no domingo (11), a festa começa cedo, a partir das 14h, com Léo Santana comandando o projeto "paGGodin" no Pagode da Feira, no Engenho de Dentro. A apresentação do baiano terá participações especiais de Dilsinho, Menos é Mais, Yan e Príncipe. Já Elymar Santos levará os maiores sucessos da carreira para o Qualistage, na Barra da Tijuca.
"O paGGodin é um sonho que tenho há muito tempo e que nasceu no Rio, na gravação do nosso primeiro audiovisual. Estou muito feliz de poder voltar para essa cidade que sempre me recebe com uma energia incrível. Tenho certeza que o público vai curtir esse novo formato, com todo mundo ainda mais perto do Gigante", conta o artista.

Confira o roteiro completo

Shows
Bloco dos Bichos - "O Curioso Mundo dos Bichos"
Sexta-feira, às 17h
Local: Sesc Botafogo
Endereço: Rua Farani, 53 – Botafogo
Ingresso: Grátis
Xande de Pilares e mais - 'Próxima Parada Samba'
Sexta-feira: Parada Cine Ginga: "O Mistério do Samba" (12h); Juntos Com Certeza (19h e 21h30); Xande de Pilares (20h)
Sábado: Parada Cine Ginga: "O Mistério do Samba" (14h); 15h | Juntos Com Certeza (15h e 19h); Parada da Madrinha: Roda Paulinho 7 Cordas (16h e 18h);  Parada Vozes do Brasil: Luana Carvalho e Patrícia Palumbo conversam com Marina Íris e mais uma convidada (17h)
Domingo: Parada Cine Ginga: "O Mistério do Samba" (14h); Parada Sambambinhas: É Pretinha (contação de história do livro de Marina Íris e Manu da Cuíca, às 14h); Parada de Bamba: Samba do Trabalhador (16h); Juntos Com Certeza (17h e 19h); Parada de Bamba: Samba do Trabalhador (18h)
Local: Palácio Gustavo Capanema
Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro
Ingresso: Grátis - sujeito a lotação

AC/DC UK
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Qualistage - Via Parque
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 97,50
Thiago Martins e Convidados
Sábado, a partir das 15h
Local: Arena Errejota – Estacionamento Leste do Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: R$ 55 (feminino) e R$ 65 (masculino)

Rodrigo Teaser - Tributo ao Rei do POP
Sábado, a partir das 18h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna 5850 – Rio de Janeiro - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 90

Maria Rita
Sábado, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 175

Paula Lima
Sábado, a partir das 18h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50

Léo Santana - paGGodin
Participações: Dilsinho, Menos é Mais, Yan e Príncipe
Domingo, a partir das 14h
Local: Pagode da Feira
Endereço: Armazém do Engenhão – Rua José dos Reis, Engenho de Dentro
Ingresso: a partir de R$ 100

Os Garotin
Domingo, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 100 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

Elymar Santos
Domingo, a partir das 19h30
Local: Qualistage - Via Parque
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70

Espetáculos
"Remix" - Deborah Colker
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
"Heathers – O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 19h
Local: Teatro Nathalia Timberg - Escola de Atores Wolf Maya
Endereço: Av. das Américas, 2.000 (Freeway) - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50

Víboras – A Arte do Insulto
Sexta-feira e sábado, às 19h; Domingo, às 17h30
Teatro Vannucci – Shopping da Gávea, 3º piso
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52/loja 371 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70

"Morra, Amor", com Mariana Santos
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingos, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 50
"PIAF – Eu não me arrependo"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h30 e 20h; Domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
"Festa dos Bichos" - Show do Mundo Bita
Sábado, a partir das 11h
Local: Teatro Multiplan - Shopping VillageMall
Endereço: Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
"Branca de Neve"
Sábado, às 15h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingresso: Grátis
"As Caçadoras" (Guerreiras do KPOP)
Sábado, às 15h30
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111 – Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis
"Os Brinquedos do Andy"
Domingo, às 16h
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: Grátis
"Meu Nome Não É Bomtalvão"
Domingo, às 17h
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 55
Mais opções

Feira O Mercado - moda, arte, design e mais
Sábado e domingo, das 11h às 19h
Local: IAB/RJ
Endereço: Rua do Pinheiro, 10, Flamengo
Ingresso: Grátis
Terraço da Vila
Sábado, das 15h às 22h: Grupo Arruda
Domingo, das 15h às 22h: Samba de Santo Antônio
Local: Shopping Boulevard Rio
Endereço é Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: grátis até as 18h, mediante retirada de ingresso pelo Sympla; após esse horário há cobrança de couvert artístico
Só Rio Comedy Festival
Atrações: Sérgio Mallandro; Yuri Marçal; Paulinho Serra; Gigante Léo, Apóstolo Arnaldo; Jefinho; Snoop Toddy, Matheus Mad, Pedro Pan, Daniel Lopes, Ranther Melo, Pahby, Thiago Chagas/Fernandona e Bruna Campelo
Sábado, a partir das 19h
Local: Ribalta Eventos
Endereço: Av. das Américas, 9650 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 90 (solidário, mediante
doação de 1 kg de alimento não perecível)

Samba Com A Gente
Atrações: Chrigor, Zona Samba e roda de samba convidada
Domingo, a partir das 14h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 30

"Para Declarar Minha Saudade" - homenagem a Arlindo Cruz
Apresentação: Flora Cruz
Domingo, a partir das 17h
Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa
Ingresso: colaborativo