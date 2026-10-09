Xande de Pilares é uma das atrações do projeto Próxima Parada SambaLeo Aversa / Divulgação
Mais agito
Confira o roteiro completo
Sexta-feira, às 17h
Local: Sesc Botafogo
Endereço: Rua Farani, 53 – Botafogo
Ingresso: Grátis
Sexta-feira: Parada Cine Ginga: "O Mistério do Samba" (12h); Juntos Com Certeza (19h e 21h30); Xande de Pilares (20h)
Sábado: Parada Cine Ginga: "O Mistério do Samba" (14h); 15h | Juntos Com Certeza (15h e 19h); Parada da Madrinha: Roda Paulinho 7 Cordas (16h e 18h); Parada Vozes do Brasil: Luana Carvalho e Patrícia Palumbo conversam com Marina Íris e mais uma convidada (17h)
Domingo: Parada Cine Ginga: "O Mistério do Samba" (14h); Parada Sambambinhas: É Pretinha (contação de história do livro de Marina Íris e Manu da Cuíca, às 14h); Parada de Bamba: Samba do Trabalhador (16h); Juntos Com Certeza (17h e 19h); Parada de Bamba: Samba do Trabalhador (18h)
Local: Palácio Gustavo Capanema
Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro
Ingresso: Grátis - sujeito a lotação
AC/DC UK
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Qualistage - Via Parque
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 97,50
Sábado, a partir das 15h
Local: Arena Errejota – Estacionamento Leste do Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: R$ 55 (feminino) e R$ 65 (masculino)
Rodrigo Teaser - Tributo ao Rei do POP
Sábado, a partir das 18h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna 5850 – Rio de Janeiro - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 90
Maria Rita
Sábado, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 175
Paula Lima
Sábado, a partir das 18h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50
Léo Santana - paGGodin
Participações: Dilsinho, Menos é Mais, Yan e Príncipe
Domingo, a partir das 14h
Local: Pagode da Feira
Endereço: Armazém do Engenhão – Rua José dos Reis, Engenho de Dentro
Ingresso: a partir de R$ 100
Os Garotin
Domingo, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 100 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Elymar Santos
Domingo, a partir das 19h30
Local: Qualistage - Via Parque
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70
Espetáculos
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 19h
Local: Teatro Nathalia Timberg - Escola de Atores Wolf Maya
Endereço: Av. das Américas, 2.000 (Freeway) - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
Víboras – A Arte do Insulto
Sexta-feira e sábado, às 19h; Domingo, às 17h30
Teatro Vannucci – Shopping da Gávea, 3º piso
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52/loja 371 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70
"Morra, Amor", com Mariana Santos
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingos, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h30 e 20h; Domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, a partir das 11h
Local: Teatro Multiplan - Shopping VillageMall
Endereço: Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 15h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingresso: Grátis
Sábado, às 15h30
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111 – Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis
Domingo, às 16h
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: Grátis
Domingo, às 17h
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 55
Feira O Mercado - moda, arte, design e mais
Sábado e domingo, das 11h às 19h
Local: IAB/RJ
Endereço: Rua do Pinheiro, 10, Flamengo
Ingresso: Grátis
Sábado, das 15h às 22h: Grupo Arruda
Domingo, das 15h às 22h: Samba de Santo Antônio
Local: Shopping Boulevard Rio
Endereço é Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: grátis até as 18h, mediante retirada de ingresso pelo Sympla; após esse horário há cobrança de couvert artístico
Atrações: Sérgio Mallandro; Yuri Marçal; Paulinho Serra; Gigante Léo, Apóstolo Arnaldo; Jefinho; Snoop Toddy, Matheus Mad, Pedro Pan, Daniel Lopes, Ranther Melo, Pahby, Thiago Chagas/Fernandona e Bruna Campelo
Sábado, a partir das 19h
Local: Ribalta Eventos
Endereço: Av. das Américas, 9650 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 90 (solidário, mediante
doação de 1 kg de alimento não perecível)
Samba Com A Gente
Atrações: Chrigor, Zona Samba e roda de samba convidada
Domingo, a partir das 14h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 30
"Para Declarar Minha Saudade" - homenagem a Arlindo Cruz
Apresentação: Flora Cruz
Domingo, a partir das 17h
Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa
Ingresso: colaborativo