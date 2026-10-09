Xande de Pilares é uma das atrações do projeto Próxima Parada Samba - Leo Aversa / Divulgação

Xande de Pilares é uma das atrações do projeto Próxima Parada SambaLeo Aversa / Divulgação

Publicado 09/10/2026 05:00

Os shows gratuitos de Xande de Pilares e do Samba do Trabalhador são os grandes destaques da segunda edição do "Próxima Parada Samba", que acontece no Palácio Gustavo Capanema, no Centro, neste fim de semana. Além de música, o evento unirá cinema, gastronomia e artes visuais.

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A programação começa na sexta-feira (9), ao meio-dia, com a exibição do filme "O Mistério do Samba", dirigido por Carolina Jabor e Lula Buarque de Hollanda. O público também pode aproveitar as apresentações do Juntos Com Certeza, às 19h e às 21h30, além do show de Xande de Pilares, às 20h.

No sábado (10), as atividades recomeçam às 14h com mais uma sessão de cinema. Na sequência, a música toma conta do espaço com o Juntos Com Certeza, às 15h, seguido do projeto Parada da Madrinha, que traz a Roda Carlinhos 7 Cordas às 16h, com Ana Costa e Marina Íris como convidadas. Às 17h, o projeto Parada Vozes do Brasil promove conversas mediadas por Luana Carvalho e Patrícia Palumbo, que recebem Ana Costa e Marina Íris. O dia segue com o segundo set do Parada da Madrinha, às 18h, e encerra com a apresentação do Juntos Com Certeza, às 19h.

No domingo (11), às 14h, tem a última exibição cinematográfica do festival e a Parada Sambambinhas: É Pretinha (contação de história). A partir das 16h, a roda do Samba do Trabalhador assume o comando da Parada de Bamba em duas apresentações: a primeira às 16h e a segunda às 18h. Nos intervalos, o grupo Juntos Com Certeza dita o ritmo às 17h e às 19h.

"Eu acho que tudo que é gratuito em relação à cultura é muito importante. É tão importante quanto construir um túnel, uma estrada, um prédio. Ainda mais quando se tem a oportunidade de levar cultura para um lugar de tanta referência artística como o Palácio Capanema, como a Luana Carvalho tá fazendo em seu projeto Próxima Parada Samba. Eu luto há 21 anos com o Samba do Trabalhador pra ajudar o Rio de Janeiro e o Brasil a serem um pouco mais felizes", afirma Moacyr Luz.

Mais agito

Se dinheiro não for um problema, há mais opções de música neste fim de semana. No sábado, Thiago Martins e convidados agitam a Arena Errejota, no Shopping Metropolitano Barra, enquanto Rodrigo Teaser revive os maiores clássicos da música com o show "Tributo ao Rei do Pop", no Espaço Hall. Na mesma noite, Maria Rita sobe ao palco do Vivo Rio.

Já no domingo (11), a festa começa cedo, a partir das 14h, com Léo Santana comandando o projeto "paGGodin" no Pagode da Feira, no Engenho de Dentro. A apresentação do baiano terá participações especiais de Dilsinho, Menos é Mais, Yan e Príncipe. Já Elymar Santos levará os maiores sucessos da carreira para o Qualistage, na Barra da Tijuca.

"O paGGodin é um sonho que tenho há muito tempo e que nasceu no Rio, na gravação do nosso primeiro audiovisual. Estou muito feliz de poder voltar para essa cidade que sempre me recebe com uma energia incrível. Tenho certeza que o público vai curtir esse novo formato, com todo mundo ainda mais perto do Gigante", conta o artista.

Confira o roteiro completo

Shows

Bloco dos Bichos - "O Curioso Mundo dos Bichos"

Sexta-feira, às 17h

Local: Sesc Botafogo

Endereço: Rua Farani, 53 – Botafogo

Ingresso: Grátis

Xande de Pilares e mais - 'Próxima Parada Samba'

Sexta-feira: Parada Cine Ginga: "O Mistério do Samba" (12h); Juntos Com Certeza (19h e 21h30); Xande de Pilares (20h)

Sábado: Parada Cine Ginga: "O Mistério do Samba" (14h); 15h | Juntos Com Certeza (15h e 19h); Parada da Madrinha: Roda Paulinho 7 Cordas (16h e 18h); Parada Vozes do Brasil: Luana Carvalho e Patrícia Palumbo conversam com Marina Íris e mais uma convidada (17h)

Domingo: Parada Cine Ginga: "O Mistério do Samba" (14h); Parada Sambambinhas: É Pretinha (contação de história do livro de Marina Íris e Manu da Cuíca, às 14h); Parada de Bamba: Samba do Trabalhador (16h); Juntos Com Certeza (17h e 19h); Parada de Bamba: Samba do Trabalhador (18h)

Local: Palácio Gustavo Capanema

Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro

Ingresso: Grátis - sujeito a lotação



AC/DC UK

Sexta-feira, a partir das 19h30

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 97,50

Thiago Martins e Convidados

Sábado, a partir das 15h

Local: Arena Errejota – Estacionamento Leste do Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: R$ 55 (feminino) e R$ 65 (masculino)



Rodrigo Teaser - Tributo ao Rei do POP

Sábado, a partir das 18h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna 5850 – Rio de Janeiro - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 90



Maria Rita

Sábado, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 175



Paula Lima

Sábado, a partir das 18h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 50



Léo Santana - paGGodin

Participações: Dilsinho, Menos é Mais, Yan e Príncipe

Domingo, a partir das 14h

Local: Pagode da Feira

Endereço: Armazém do Engenhão – Rua José dos Reis, Engenho de Dentro

Ingresso: a partir de R$ 100



Os Garotin

Domingo, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 100 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)



Elymar Santos

Domingo, a partir das 19h30

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70



Espetáculos

"Remix" - Deborah Colker

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25

"Heathers – O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro Nathalia Timberg - Escola de Atores Wolf Maya

Endereço: Av. das Américas, 2.000 (Freeway) - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



Víboras – A Arte do Insulto

Sexta-feira e sábado, às 19h; Domingo, às 17h30

Teatro Vannucci – Shopping da Gávea, 3º piso

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52/loja 371 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70



"Morra, Amor", com Mariana Santos

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingos, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 50

"PIAF – Eu não me arrependo"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h30 e 20h; Domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 50

"Festa dos Bichos" - Show do Mundo Bita

Sábado, a partir das 11h

Local: Teatro Multiplan - Shopping VillageMall

Endereço: Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50

"Branca de Neve"

Sábado, às 15h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo

Ingresso: Grátis

"As Caçadoras" (Guerreiras do KPOP)

Sábado, às 15h30

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111 – Luz, Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis

"Os Brinquedos do Andy"

Domingo, às 16h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: Grátis

"Meu Nome Não É Bomtalvão"

Domingo, às 17h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 55

Mais opções



Feira O Mercado - moda, arte, design e mais

Sábado e domingo, das 11h às 19h

Local: IAB/RJ

Endereço: Rua do Pinheiro, 10, Flamengo

Ingresso: Grátis

Terraço da Vila

Sábado, das 15h às 22h: Grupo Arruda

Domingo, das 15h às 22h: Samba de Santo Antônio

Local: Shopping Boulevard Rio

Endereço é Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel

Ingresso: grátis até as 18h, mediante retirada de ingresso pelo Sympla; após esse horário há cobrança de couvert artístico

Só Rio Comedy Festival

Atrações: Sérgio Mallandro; Yuri Marçal; Paulinho Serra; Gigante Léo, Apóstolo Arnaldo; Jefinho; Snoop Toddy, Matheus Mad, Pedro Pan, Daniel Lopes, Ranther Melo, Pahby, Thiago Chagas/Fernandona e Bruna Campelo

Sábado, a partir das 19h

Local: Ribalta Eventos

Endereço: Av. das Américas, 9650 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 90 (solidário, mediante

doação de 1 kg de alimento não perecível)



Samba Com A Gente

Atrações: Chrigor, Zona Samba e roda de samba convidada

Domingo, a partir das 14h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 30



"Para Declarar Minha Saudade" - homenagem a Arlindo Cruz

Apresentação: Flora Cruz

Domingo, a partir das 17h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa

Ingresso: colaborativo