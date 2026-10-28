Bacci contrata Datena para apresentar programa policial no YouTubeReprodução/Arquivo pessoal
A ideia ganhou força após a participação de Datena no estúdio de Bacci durante o período eleitoral. Outro fator citado pelo apresentador foi a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a importância das plataformas digitais e a intenção de dar atenção a esse ambiente durante o governo.
Datena deixou a EBC para disputar as eleições de 2026
José Luiz Datena encerrou seu contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em setembro para participar do processo eleitoral deste ano. Na ocasião, o jornalista apresentava o programa "Na Mesa" com Datena, na TV Brasil, e a atração "Alô Alô Brasil", na Rádio Nacional. A decisão foi comunicada pela diretoria da empresa, que informou que o apresentador permaneceria na programação até o dia 30 daquele mês.
Em 2024, Datena concorreu à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, mas não chegou ao segundo turno. Na disputa de 2026, ele concorreu a deputado federal por São Paulo pelo PSB, mas não foi eleito.
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