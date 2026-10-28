Bacci contrata Datena para apresentar programa policial no YouTube - Reprodução/Arquivo pessoal

Bacci contrata Datena para apresentar programa policial no YouTubeReprodução/Arquivo pessoal

Publicado 28/10/2026 19:00

Luiz Bacci contratou José Luiz Datena para comandar um programa diário em seu canal no YouTube. A informação foi divulgada por Flávio Ricco, colunista do portal LeoDias. A proposta é levar ao ambiente digital um formato inspirado no "Brasil Urgente", atração que marcou a trajetória de Datena na televisão

De acordo com Ricco, o programa será exibido no fim da tarde, faixa horária em que o jornalista construiu sua carreira no jornalismo policial. A contratação representa uma aposta de Bacci em um formato jornalístico voltado ao público digital, com Datena à frente da apresentação.



A ideia ganhou força após a participação de Datena no estúdio de Bacci durante o período eleitoral. Outro fator citado pelo apresentador foi a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a importância das plataformas digitais e a intenção de dar atenção a esse ambiente durante o governo.

Datena deixou a EBC para disputar as eleições de 2026





José Luiz Datena encerrou seu contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em setembro para participar do processo eleitoral deste ano. Na ocasião, o jornalista apresentava o programa "Na Mesa" com Datena, na TV Brasil, e a atração "Alô Alô Brasil", na Rádio Nacional. A decisão foi comunicada pela diretoria da empresa, que informou que o apresentador permaneceria na programação até o dia 30 daquele mês.



Em 2024, Datena concorreu à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, mas não chegou ao segundo turno. Na disputa de 2026, ele concorreu a deputado federal por São Paulo pelo PSB, mas não foi eleito.