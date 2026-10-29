Lore Improta em nova publicação - Reprodução/Instagram

Lore Improta em nova publicaçãoReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2026 14:52

Lore Improta , de 33 anos, revelou detalhes sobre cirurgia de emergência que realizou em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (28). Após um período de ausência nas redes sociais, a dançarina desabafou sobre situação, e contou sobre procedimento que realizou nos seios, que envolveu até mesmo uma biópsia.

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Ela falou sobre momento longe da internet, e destacou necessidade de descanso. “Tanto tempo longe da internet, eu acho que nunca fiquei tanto tempo longe de vocês. Mas, de fato, também eu nunca passei por uma cirurgia do porte da que eu passei e que acho que demandou um pouco mais de tempo para mim, sabe, da minha recuperação", disse.



Improta relatou que percebeu um certo incômodo nos seios após a amamentação, e que realizou exames para entender a ocorrência. Estes sinalizaram que suas próteses tinham encapsulado, ou seja, que o organismo havia criado um tecido fibroso no entorno do silicone, “Eu sempre trouxe para vocês que eu tinha muita vontade de trocas as minhas próteses, só que isso estava programado para um pouco mais na frente. O que aconteceu: eu comecei a sentir um incômodo nos seios, após a amamentação, e eu fui fazer exames. Nesses exames, constatou-se que minhas próteses tinham encapsulado”.



"Isso já tinha acontecido comigo há dez anos e na época eu tive que fazer uma cirurgia correndo. Fui ver quais próteses que eu tinha e a marca da prótese e descobri que ela estava passando por um pedido de troca. Quem tem essa prótese, eu não vou falar o nome aqui, precisava trocar com urgência. A minha, teve que ir para biópsia. Era uma questão muito urgente”, contou.



A dançarina, ainda, explicou que decidiu realizar outros exames, relacionados a problemas relacionados à recuperação do parto do segundo filho, Levi, como a formação de um seroma, que é o acúmulo de líquido claro sob a pele. “Eu tive uma cesárea, no parto de Levi, que demandou uma recuperação muito difícil. Eu senti muitas dores, passei 25 dias tomando antibiótico, porque eu tive uma inflamação na minha cesárea. Não vou colocar fotos, mas criou um seroma na cesárea e passou a puxar a pele para dentro. Começou a formar tipo uma bolsa interna, que achava estranho. O meu seroma ele encapsulou".



Ela afirmou que, ainda, decidiu aproveitar o momento para realizar intervenção na diástase, ou seja, no afastamento anormal dos dois feixes do músculo reto abdominal, “Para completar, já que estávamos fazendo todos os exames. Eu fui ver minha diástase”.



“Eu falei assim, já que estou indo para a mesa cirúrgica, vamos trocar essa prótese urgentemente. Inclusive, eu tive que limpar todo o meu peito. Tiramos todo o peito. Tirar essa capsula, que tinha encapsulado o seroma da minha seroma da minha cesárea. E fecharia a diástase, se precisasse. Só que, quando o médico abriu, ele viu que eu estava com uma hérnia umbilical. Ou seja, gente, ele aproveitou para fechar o restinho da diástase que tinha, e tirou minha hérnia umbilical também”, completou.



Improta mantém relacionamento com Leo Santana, e é mãe de Liz e Levi, nascidos de união com o artista.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa