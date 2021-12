- Foto: divulgação

Foto: divulgação

20/12/2021

Ela é uma atriz mexicana muito respeitada e reconhecida no México. É mais conhecida no Brasil por sua consagrada personagem Tamara da novela O Privilégio de Amar. No Brasil também exibiu as novelas Teresa onde interpretou Joana e Cachito do Céu era Adela.

Lembrada por seus papéis como vilã, a atriz mexicana Cynthia Klitbo estreou com uma grande participação na série 'Junta de vecinos', nas telas da América TV e onde será vista em uma personagem diferente do que estamos acostumados. Cynthia diz que adorou seu papel na comédia nacional sendo um sonho realizado para gravar esta série.