Regiana Antonini é atriz, autora e roteirista, ja atuou em muitas novelas que marcaram como Lua Cheia de amor, Salsa e Merengue, Perigosas Peruas, Pega Pega e O Sétimo Guardião em uma participação especial de 12 capitulos.



Um de seus novos projetos, o Leitura Viva é um projeto dos produtores Joaquim Vidal, Jackeline Barroso e do ator Anderson Tomazini. Todos os meses, são lidos texto de autores contemporâneos, em atividade. Pode ser uma peça teatral, um roteiro de um longa-metragem, contos, poesias, crônicas. Leitura Viva teve início em dezembro de 2020, com a leitura do texto “O Dia Seguinte” – uma adaptação de Regiana Antonini, para o conto de Luiz Fernando Veríssimo. No elenco, os atores Anderson Tomazini e Josie Pessoa.



Regiana também tem um projeto online: Os Barbosa, são episódios online com grandes participações especiais onde ela contracena com seus colegas de elenco Eduardo Martini e Stefano Matolla.

Ela está com projetos de roteiros em breve e com muitas novidades, como o filme "Eulalia" e "Mentira da Mira" com Cleo Pires no elenco.