Foto: Pino Gomes

Publicado 20/12/2021 20:43 | Atualizado 20/12/2021 20:44

Após uma temporada de sucesso, onde viveu a Madrasta má, no musical da Broadway "Cinderella", em SP, já com data marcada para estrear ano que vem no Rio de Janeiro, Gottscha recentemente fez um dueto com Miguel Falabella, com a música "Don´t Go Breaking My Heart", para o seu EP, "DIVAS", pela gravadora Spottlight Record, trazendo também 5 remakes internacionais, que fizeram parte de sua vida, como as músicas, Let The Night Take The Blame, Hopelessly Devoted To You, Because The Night e To Sir With Love.



Em breve, lançará um clipe que enaltecerá a beleza das plus sizes, que têm uma autoestima positiva e se aceitam como são. Ela chamou sete misses de diversos estados brasileiros, que participaram e participam de concursos plus sizes.