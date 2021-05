Ádila Mizrahy, do grupo 3 Palavrinhas, faz live especial sobre Maio Laranja Jansen Bispo Fotografia

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 19:40 | Atualizado 18/05/2021 19:44

Sempre conectados com a educação e buscando levar assuntos importantes para os pais que acompanham o 3 Palavrinhas, os idealizadores do projeto realizaram uma campanha para divulgação do Maio Laranja, mês da conscientização popular sobre combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

Ádila Mizrahy e Samuel Mizrahy, criadores do grupo musical, têm realizado lives em suas redes sociais para os pais ficarem atentos. Sendo assim, nesta terça-feira (18), Ádila fez a primeira live especial ao lado de Manda Rodrigues, idealizadora e ativista do Maio Laranja, transmitindo conteúdos em que o público pôde prestar atenção em assuntos importantes, como educação e criação dos filhos. Todos estes assuntos têm como proposta salientar para os pais a importância do Maio Laranja.



A live 'Dia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes' começou às 18h de hoje e ficou no ar até as 19h, no perfil oficial do Instagram do 3 Palavrinhas (@3palavrinhas). O conteúdo ficou da transmissão ficou salvo no perfil.



Publicidade