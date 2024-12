Xand Avião exalta diversidade musical no Show da Virada: ’É a cara do Brasil’ - Divulgação

Publicado 30/12/2024 05:00

Rio - Reconhecido como um dos maiores representantes do forró no Brasil, Xand Avião, de 42 anos, é uma das atrações do palco principal do Réveillon Rio, na Praia de Copacabana, Zona Sul, nesta terça-feira (31). Natural de Itaú, no Rio Grande do Norte, o cantor considera a participação no evento um marco na carreira e promete surpresas à plateia e aos telespectadores durante a apresentação.

"Estou trazendo um repertório especial, recheado de sucessos que marcaram minha carreira e também algumas surpresas para deixar o público ainda mais animado. Quero fazer com que essa virada de ano fique na memória de todos que estiverem lá e de quem assistir de casa", conta Xand. Desde 1998, trechos dos shows são exibidos pela TV Globo.



O cantor encara a apresentação como uma 'missão' para ajudar o público a começar o ano com o 'pé direito' e 'com boas vibrações'. "Muita energia e alegria! Vou levar o forró para o palco com todo o carinho, preparando um show que promete colocar todo mundo para dançar. É uma noite especial".

Xand garante que vai se divertir assim como os fãs. "Quando estou no palco, é impossível não me divertir. A energia do público contagia e é uma troca muito especial. Mesmo trabalhando, tenho certeza de que vou aproveitar cada momento dessa virada com a mesma alegria de quem está curtindo a festa".

Para o artista, é uma honra representar o forró no maior evento de virada de ano do Brasil. "É motivo de muito orgulho. É uma oportunidade de mostrar a força e a alegria do nosso ritmo em um evento que celebra a diversidade e a música brasileira", acredita ele, que fez parte da banda "Aviões do Forró", junto com Solange Almeida, por quase 15 anos. Em 2018, o grupo se separou e os cantores seguiram carreira solo.

Apesar de colecionar muitos sucessos, Xand considera que a apresentação na praia de Copacabana é um marco na carreira. "Participar de um evento tão grandioso, que tem visibilidade nacional e internacional, é mais um marco na minha trajetória. Estar no show da virada reforça a importância do forró no cenário musical e me dá ainda mais vontade de continuar levando a nossa cultura para novos públicos".

Casado há 10 anos com Isabele Temoteo, o cantor vai iniciar o próximo ano ao lado da mulher e dos filhos. "Minha família vai estar comigo nesse momento tão especial, o que torna tudo ainda mais emocionante. É importante começar o ano ao lado das pessoas que amamos".



Diversidade musical



O Réveillon Rio também vai contar com apresentações de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta no palco principal. Xand, então, vibra com a diversidade musical, que considera 'a cara do Brasil'. "Eu acho fantástico. Essa diversidade é a cara do Brasil! Cada artista tem sua essência, e juntos vamos mostrar a riqueza musical do nosso país - principalmente do nordeste, que está dominando a programação do palco principal e mostrando para todo o mundo o quão diverso é. Será um privilégio dividir o palco com nomes tão gigantes, e tenho certeza de que essa mistura vai tornar a noite ainda mais inesquecível", analisa.

Superstições e planos para 2025



Xand revela que segue algumas superstições para iniciar o ano novo com boas energias. "Eu gosto de usar branco, como manda a tradição, para atrair paz e boas energias. Também tenho o costume de agradecer pelo ano que passou e mentalizar coisas boas para o ano que vai chegar. É uma forma de começar o novo ciclo com o coração leve e cheio de esperança", acredita.

A meta do artista para 2025 levar o show do projeto "Xand's Bar", lançado neste mês, em todas as plataformas digitais, para mais lugares. "É um projeto pelo qual tenho muito carinho e que carrega muito da minha essência".



*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa