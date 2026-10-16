Rio Cheio de Charme leva experiência do Viaduto de Madureira para a Zona SulDivulgação
A proposta da noite é traduzir para a orla o que fez do Viaduto de Madureira a principal referência do Baile Charme. Na pista, os passos são executados coletivamente e quem chega sem saber dançar pode assistir, aprender na hora com os outros e entrar aos poucos: ninguém fica de fora. O repertório percorre o R&B em todas as suas fases, do clássico ao atual.
Para a estreia, Corello promete um mergulho na memória afetiva construída por diferentes gerações: "Vou levar para a Zona Sul não só o som de Madureira, mas de toda a Zona Norte e Baixada [Fluminense], que mantém a cultura do Charme até hoje", adianta o DJ, que complementa: "Para quem tem 30, 40, 50 anos ou mais, musicalmente, a noite vai lavar a alma."
Rocktoberfest
No sábado (17), a programação começa às 11h, com DJ, seguida pela apresentação dos alunos da escola Bianca Ramos, às 12h. Às 13h, a Drive Vinil sobe ao palco com um repertório que passa por Pink Floyd, The Doors, Dire Straits, Guns N1 Roses, Pitty e clássicos do hard rock e do heavy metal.
A Natividade Total se apresenta às 14h30. Na sequência, às 16h30, a banda Amolificados reúne sucessos de Journey, Whitesnake, Tears for Fears e Mike + The Mechanics, além de músicas que marcaram os comerciais da Hollywood. Às 18h30, a Black8 encerra a sequência de shows com um repertório que inclui Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, The Cranberries, Titãs, Legião Urbana, Metallica e System of a Down.
Já no domingo (18), o DJ abre novamente a programação às 11h, e os alunos da escola Bianca Ramos se apresentam às 12h. Às 13h, a Gramophonics traz músicas de Queen, Kansas, The Police, Pearl Jam, Eagles, Rush, Muse e Jamiroquai.
Às 14h30, a banda Assalto apresenta um tributo a O Rappa. A Midnight Crows assume o palco às 16h30, com músicas de Detonautas, Raimundos, Matanza, Charlie Brown Jr., Motörhead, Megadeth e Metallica. Fechando os shows, às 18h30, a Perdidos na Selva reúne clássicos brasileiros de Titãs, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho, além de sucessos de Nirvana, Audioslave, The Offspring e Green Day.
Mumuzinho e Maiara & Maraisa
Shows
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19 - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 35 mais taxas (quarto lote)
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33
Ingresso: a partir de R$ 50
Ira!
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 100
Daniel
Sexta-feira, às 20h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul
Ingresso: a partir de R$ 50 (mais taxas)
Sexta-feira, às 21h
Local: Casa Black
Endereço: Rua Alfeu Faria Castro, 6, Madureira
Ingresso: a partir de R$ 30 mais taxa (segundo lote)
Rod Hanna Flashback
Sexta-feira, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 132
Victor & Leo
Sexta-feira, às 22h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 88
Sábado, a partir das 15h
Local: ParqueShopping Sulacap
Endereço: Avenida Marechal Fontenele, 3545 - Jardim Sulacap
Ingresso: a partir de R$ 50 (pista vip duplo)
Sábado, às 17h; domingo, às 11h
Local: Sala Cecília Meireles
Endereço: Rua da Lapa, 47 - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 20
Sábado, às 19h
Local: West Shopping (praça de alimentação)
Endereço: Estrada do Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: grátis
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90
Dionne Warwick
Sábado, às 20h30
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 440
Sábado, às 21h
Local: Rei do Bacalhau
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2154 - Vila Guanabara, Duque de Caxias
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 21h
Local: Lalu Music
Endereço: Rua Arcelino Pereira Neves, 52 - Centro, Nova Iguaçu
Ingresso: a partir de R$ 80 (mais taxas)
Ana Carolina
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 88
Mumuzinho e Maiara & Maraisa - Dia do Comerciário
Domingo, a partir das 16h
Local: Terreirão do Samba
Endereço: Rua Benedito Hipólito, 66 – Centro
Ingresso: grátis (retirada antecipada)
Domingo, a partir das 17h
Local: Casa Horto
Endereço: Rua Pacheco Leão, 696 - Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 90 (mais taxas)
Domingo, a partir das 17h
Local: Arena Bangu
Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu
Ingresso: a partir de R$ 100
Espetáculos
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Arthur Azevedo
Endereço: Rua Vítor Alves, 454 - Campo Grande
Ingresso: a partir de R$ 35 (mais taxas)
"A Cor Púrpura - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan - VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80
"Heathers – O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 19h
Local: Teatro Nathalia Timberg
Endereço: Av. das Américas, 2000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
"Morra, Amor" com Mariana Santos
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 60 (mais taxas)
"PIAF - Eu Não Me Arrependo"
Sexta-feira e sábado, 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
"Alice - Um Musical"
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Nathalia Timberg
Endereço: Avenida das Américas, 2000, - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
"O Show dos Bichos"
Sábado, às 16h
Local: Teatro Arthur Azevedo
Endereço: Rua Vítor Alves, 454 - Campo Grande
Ingresso: a partir de R$ 15 (mais taxas)
Domingo, às 16h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33
Ingresso: a partir de R$ 45
"Um Jovem Chamado Aladim"
Domingo, às 17h
Local: Teatro Arthur Azevedo
Endereço: Rua Vítor Alves, 454 - Campo Grande
Ingresso: a partir de R$ 20 (mais taxas)
"Kysha & Mine - Lance de Escola"
Domingo, às 17h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 70
"Isso Não É Um Culto" com Whindersson Nunes
Domingo, às 18h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 88
Mais opções
Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 19h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro
Ingresso: grátis
Exposição "O Museu BB"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 19h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro
Ingresso: grátis
"Festival Moto Brasil 2026"
Sexta-feira, a partir das 15h; sábado e domingo, a partir das 12h
Local: Riocentro - pavilhão 2
Ingresso: a partir de R$ 80
Festival dos Vinhos do Alentejo
Sexta-feira, das 17h às 21h; sábado, das 14h às 21h
Local: Consulado Geral de Portugal no Rio
Endereço: Rua São Clemente, 424, Botafogo
Ingresso: a partir de R$ 120
Sábado, a partir das 10h
Local: Gávea Way (dentro do Clube de Regatas do Flamengo)
Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 997
Ingresso: grátis
Sábado, das 10h às 17h
Local: Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS)
Endereço: Praça Marechal Âncora, 95, Centro, Rio de Janeiro — próximo à Praça XV
Ingresso: grátis
"Rocktoberfest" - Rock 80 Festival
Sábado e domingo, das 11h às 21h
Local: Quinta da Boa Vista
Endereço: Parque Quinta da Boa Vista - Imperial de São Cristóvão
Ingresso: 2 kg de alimento não perecível ou R$ 10
Rio Cheio de Charme
Sábado, das 16h às 22h
Local: Parque Garota de Ipanema
Endereço: Avenida Francisco Bhering, 2-224 - Arpoador
Ingresso: grátis
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