Rio Cheio de Charme leva experiência do Viaduto de Madureira para a Zona Sul - Divulgação

Rio Cheio de Charme leva experiência do Viaduto de Madureira para a Zona SulDivulgação

Publicado 16/10/2026 05:00

Não vai faltar opção para aproveitar o fim de semana ! Neste sábado (17), o Parque Garota de Ipanema recebe a primeira edição do Rio Cheio de Charme, circuito que leva a experiência do Viaduto de Madureira, na Zona Norte do Rio, para a Zona Sul. Entre as atrações do evento gratuito está o convidado especial Corello DJ, nome histórico dos bailes black e criador do termo que batiza o movimento há mais de quatro décadas.

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A proposta da noite é traduzir para a orla o que fez do Viaduto de Madureira a principal referência do Baile Charme. Na pista, os passos são executados coletivamente e quem chega sem saber dançar pode assistir, aprender na hora com os outros e entrar aos poucos: ninguém fica de fora. O repertório percorre o R&B em todas as suas fases, do clássico ao atual.



Para a estreia, Corello promete um mergulho na memória afetiva construída por diferentes gerações: "Vou levar para a Zona Sul não só o som de Madureira, mas de toda a Zona Norte e Baixada [Fluminense], que mantém a cultura do Charme até hoje", adianta o DJ, que complementa: "Para quem tem 30, 40, 50 anos ou mais, musicalmente, a noite vai lavar a alma." A proposta da noite é traduzir para a orla o que fez do Viaduto de Madureira a principal referência do Baile Charme. Na pista, os passos são executados coletivamente e quem chega sem saber dançar pode assistir, aprender na hora com os outros e entrar aos poucos: ninguém fica de fora. O repertório percorre o R&B em todas as suas fases, do clássico ao atual.Para a estreia, Corello promete um mergulho na memória afetiva construída por diferentes gerações: "Vou levar para a Zona Sul não só o som de Madureira, mas de toda a Zona Norte e Baixada [Fluminense], que mantém a cultura do Charme até hoje", adianta o DJ, que complementa: "Para quem tem 30, 40, 50 anos ou mais, musicalmente, a noite vai lavar a alma."

Rocktoberfest

A Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte, será palco da Rocktoberfest, edição especial do Rock 80 Festival, que reúne tributos de artistas nacionais e internacionais. O público poderá acompanhar shows, conhecer 60 rótulos de cervejas artesanais e aproveitar o Festival de Costela na Brasa. A programação inclui ainda opções gastronômicas, feira e espaço para as crianças. Para participar, basta contribuir com 2 kg de alimento não perecível ou R$ 10.



"A inspiração vem da Oktoberfest, uma celebração que já conquistou espaço no calendário brasileiro e reúne as pessoas em torno da gastronomia, da cerveja e da convivência. Na Rocktoberfest, acrescentamos o nosso tempero: os shows de rock. Queremos que o público venha almoçar, traga a família e os amigos e aproveite um dia inteiro de música, contribuindo também com a nossa campanha contra a fome", afirma Fernando Fernandes, organizador do evento.



No sábado (17), a programação começa às 11h, com DJ, seguida pela apresentação dos alunos da escola Bianca Ramos, às 12h. Às 13h, a Drive Vinil sobe ao palco com um repertório que passa por Pink Floyd, The Doors, Dire Straits, Guns N1 Roses, Pitty e clássicos do hard rock e do heavy metal.



A Natividade Total se apresenta às 14h30. Na sequência, às 16h30, a banda Amolificados reúne sucessos de Journey, Whitesnake, Tears for Fears e Mike + The Mechanics, além de músicas que marcaram os comerciais da Hollywood. Às 18h30, a Black8 encerra a sequência de shows com um repertório que inclui Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, The Cranberries, Titãs, Legião Urbana, Metallica e System of a Down.



Já no domingo (18), o DJ abre novamente a programação às 11h, e os alunos da escola Bianca Ramos se apresentam às 12h. Às 13h, a Gramophonics traz músicas de Queen, Kansas, The Police, Pearl Jam, Eagles, Rush, Muse e Jamiroquai.



Às 14h30, a banda Assalto apresenta um tributo a O Rappa. A Midnight Crows assume o palco às 16h30, com músicas de Detonautas, Raimundos, Matanza, Charlie Brown Jr., Motörhead, Megadeth e Metallica. Fechando os shows, às 18h30, a Perdidos na Selva reúne clássicos brasileiros de Titãs, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho, além de sucessos de Nirvana, Audioslave, The Offspring e Green Day.



Mumuzinho e Maiara & Maraisa

Neste domingo (18), Mumuzinho e Maiara & Maraisa se apresentam no Terreirão do Samba, no Centro do Rio, em uma grande celebração pelo Dia do Comerciário. A festa gratuita - com retirada de ingressos antecipadamente - homenageia os profissionais que são fundamentais para a economia do estado.

O primeiro a subir ao palco será o dono dos sucessos "Eu Mereço Ser Feliz", "Fulminante", "Fechadão Com o Amor", "Estonteante" e "Não Quero Despedida". "O público pode esperar muito samba, pagode, alegria e aquela energia que só o povo do Rio tem! É sempre muito bom cantar em casa, pertinho do meu público carioca. Quero celebrar essa história com o povo, cantando sucessos que marcaram minha carreira e fazendo todo mundo sambar e cantar junto. Vai ser uma noite de muita troca, emoção e pagode de verdade", diz Mumuzinho.

Em seguida, a dupla sertaneja vai animar e emocionar o público com os hits da carreira, incluindo "Medo Bobo", "Sorte Que Cê Beija Bem", "Melhor Que Imaginei" e mais. O evento ainda conta com a participação do DJ Letto.

Gostou? Confira, então, a programação completa:

Shows

Suel e Marvvila

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19 - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 35 mais taxas (quarto lote)

Flores Astrais - um tributo aos Secos & Molhados

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33

Ingresso: a partir de R$ 50



Ira!

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 100



Daniel

Sexta-feira, às 20h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul

Ingresso: a partir de R$ 50 (mais taxas)

MC Carol

Sexta-feira, às 21h

Local: Casa Black

Endereço: Rua Alfeu Faria Castro, 6, Madureira

Ingresso: a partir de R$ 30 mais taxa (segundo lote)



Rod Hanna Flashback

Sexta-feira, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 132



Victor & Leo

Sexta-feira, às 22h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 88

"Encanta Sulacap" com Belo, Gustavo Lins e Maguzinho

Sábado, a partir das 15h

Local: ParqueShopping Sulacap

Endereço: Avenida Marechal Fontenele, 3545 - Jardim Sulacap

Ingresso: a partir de R$ 50 (pista vip duplo)



Orquestra Sinfônica Brasileira - Festival Brahms-Schumann

Sábado, às 17h; domingo, às 11h

Local: Sala Cecília Meireles

Endereço: Rua da Lapa, 47 - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 20

Ingrid Muller

Sábado, às 19h

Local: West Shopping (praça de alimentação)

Endereço: Estrada do Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: grátis

Dá o Tom - 25 anos

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33

Ingresso: a partir de R$ 50

Mestre Ambrósio mais Banda Eddie

Sábado, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90



Dionne Warwick

Sábado, às 20h30

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 440

Yan

Sábado, às 21h

Local: Rei do Bacalhau

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2154 - Vila Guanabara, Duque de Caxias

Ingresso: a partir de R$ 50

Ferrugem

Sábado, às 21h

Local: Lalu Music

Endereço: Rua Arcelino Pereira Neves, 52 - Centro, Nova Iguaçu

Ingresso: a partir de R$ 80 (mais taxas)



Ana Carolina

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 88



Mumuzinho e Maiara & Maraisa - Dia do Comerciário

Domingo, a partir das 16h

Local: Terreirão do Samba

Endereço: Rua Benedito Hipólito, 66 – Centro

Ingresso: grátis (retirada antecipada)



Ensaios do Feyjão

Domingo, a partir das 17h

Local: Casa Horto

Endereço: Rua Pacheco Leão, 696 - Jardim Botânico

Ingresso: a partir de R$ 90 (mais taxas)

Sorriso Maroto

Domingo, a partir das 17h

Local: Arena Bangu

Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu

Ingresso: a partir de R$ 100

Espetáculos

"Rindo à toa - stand up comedy mais ilusionismo"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Arthur Azevedo

Endereço: Rua Vítor Alves, 454 - Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 35 (mais taxas)



"A Cor Púrpura - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, 15h30 e 19h30

Local: Teatro Multiplan - VillageMall

Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80



"Heathers – O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro Nathalia Timberg

Endereço: Av. das Américas, 2000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



"Morra, Amor" com Mariana Santos

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 60 (mais taxas)



"PIAF - Eu Não Me Arrependo"

Sexta-feira e sábado, 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 38 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 50



"Alice - Um Musical"

Sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Nathalia Timberg

Endereço: Avenida das Américas, 2000, - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



"O Show dos Bichos"

Sábado, às 16h

Local: Teatro Arthur Azevedo

Endereço: Rua Vítor Alves, 454 - Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 15 (mais taxas)

"A Menina Dança" - Espetáculo infantil de Paty Lopes

Domingo, às 16h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33

Ingresso: a partir de R$ 45



"Um Jovem Chamado Aladim"

Domingo, às 17h

Local: Teatro Arthur Azevedo

Endereço: Rua Vítor Alves, 454 - Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 20 (mais taxas)



"Kysha & Mine - Lance de Escola"

Domingo, às 17h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 70



"Isso Não É Um Culto" com Whindersson Nunes

Domingo, às 18h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 88



Mais opções



Exposição - "Amazônicas - Poéticas Femininas"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 19h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Ingresso: grátis



Exposição "O Museu BB"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 19h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Ingresso: grátis



"Festival Moto Brasil 2026"

Sexta-feira, a partir das 15h; sábado e domingo, a partir das 12h

Local: Riocentro - pavilhão 2

Ingresso: a partir de R$ 80



Festival dos Vinhos do Alentejo

Sexta-feira, das 17h às 21h; sábado, das 14h às 21h

Local: Consulado Geral de Portugal no Rio

Endereço: Rua São Clemente, 424, Botafogo

Ingresso: a partir de R$ 120

"O Direito à Volta"

Sábado, a partir das 10h

Local: Gávea Way (dentro do Clube de Regatas do Flamengo)

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 997

Ingresso: grátis

Quintal do Zé Gotinha

Sábado, das 10h às 17h

Local: Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS)

Endereço: Praça Marechal Âncora, 95, Centro, Rio de Janeiro — próximo à Praça XV

Ingresso: grátis



"Rocktoberfest" - Rock 80 Festival

Sábado e domingo, das 11h às 21h

Local: Quinta da Boa Vista

Endereço: Parque Quinta da Boa Vista - Imperial de São Cristóvão

Ingresso: 2 kg de alimento não perecível ou R$ 10



Rio Cheio de Charme

Sábado, das 16h às 22h

Local: Parque Garota de Ipanema

Endereço: Avenida Francisco Bhering, 2-224 - Arpoador

Ingresso: grátis

