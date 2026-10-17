Larissa Manoela e André Luiz Frambach protagonizam ’Descalços no Parque’ - Divulgação/Pino Gomes

Larissa Manoela e André Luiz Frambach protagonizam ’Descalços no Parque’Divulgação/Pino Gomes

Publicado 17/10/2026 05:00

Casados na vida real, Larissa Manoela e André Luiz Frambach interpretam pela primeira vez um casal nos palcos em "Descalços no Parque", espetáculo em cartaz no Teatro Clara Nunes, na Zona Sul. No clássico de Neil Simon, os atores vivem dois recém-casados que descobrem os desafios da convivência após a lua de mel, entre diferenças de temperamento, situações inusitadas e os ajustes da rotina a dois. Juntos desde 2022, os artistas descobrem novas possibilidades para a relação com a experiência no teatro.

fotogaleria

"É um lugar de troca, de descoberta e também de muita entrega. Por mais que exista toda essa intimidade entre nós, no palco somos dois atores contando uma história que não é a nossa. E acho muito bonito poder conhecer o André também por esse olhar, como parceiro de cena, acompanhar as escolhas dele, descobrir novas possibilidades juntos", afirma a atriz.

André também destaca a oportunidade de descobrir novas facetas da companheira. "A gente se conhece profundamente como casal, mas o teatro nos coloca diante de situações e desafios diferentes. E isso acontece q cada sessão. Existe uma admiração profissional muito grande entre nós, e essa experiência só fortalece isso. É muito especial poder dividir com a pessoa que você ama algo que também é tão importante na sua vida, que é a profissão".

Apesar da intimidade, os atores ressaltam que interpretar Lara e Edu exige construir uma relação independente da que vivem fora dos palcos. "A gente se sente à vontade para experimentar, errar, propor coisas diferentes. Mas também precisamos ter muito cuidado para não confundir as relações. Lara não sou eu, Edu não é o André, e o casamento deles não é o nosso. A graça está justamente em construir essa outra história", diz Larissa.

André ressalta a importância de defender as características dos personagens, mesmo quando suas escolhas são diferentes das que o casal faria. "A intimidade facilita muito a parceria, mas o nosso trabalho é dar vida a personagens que têm conflitos próprios. E acho que a gente consegue separar bem essas duas coisas. Dentro de casa somos Larissa e André. No palco, precisamos defender Lara e Edu. [...] Isso é o mais interessante da atuação".

Ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1950, a trama começa quando os recém-casados voltam da lua de mel no Copacabana Palace e se instalam em um apartamento alugado no Catete. Entre as diferenças do casal, as interferências de um vizinho excêntrico e a presença da mãe da noiva, a história transforma situações cotidianas em cômicas.

"É uma história escrita há tanto tempo que continua tão atual. A gente se surpreende com o quanto aquelas situações, os desencontros, as expectativas e até as pequenas discussões continuam fazendo parte dos relacionamentos. E é muito divertido descobrir tudo isso durante os ensaios, encontrar as nuances dos personagens e perceber como uma mesma cena pode ganhar tantas possibilidades", conta a artista.

Para André, a identificação com as situações vividas pelos personagens também é um dos caminhos para fazer o público rir sem perder a naturalidade. "O público se identifica porque todo mundo já viveu ou conhece alguém que passou por situações parecidas. Às vezes, uma discussão por uma coisa aparentemente pequena revela muito sobre a personalidade de cada um. A gente trabalha para encontrar essa verdade, sem transformar os personagens em caricaturas", explica.

A montagem abre espaço para reflexões sobre as diferenças entre duas pessoas que decidem compartilhar a vida. Na visão de Larissa, o casamento exige disposição para entender o outro. "Eles reforçam uma coisa muito importante: amar alguém não significa pensar igual ou concordar com tudo. O casamento é um exercício de ouvir o outro, de paciência e de respeito às diferenças. Às vezes, a gente está tão preocupado em defender o próprio ponto de vista que esquece de tentar compreender o outro".

"E ensina também que nem tudo precisa ser uma disputa. Em um relacionamento, não deveria existir essa necessidade de alguém ganhar e alguém perder. O importante é encontrar um caminho juntos. Lara e Edu estão aprendendo a conviver com as diferenças, e acho que todos nós, independentemente do tempo de relacionamento, continuamos aprendendo isso. O casamento não é uma coisa pronta, é uma construção diária", acrescenta André.

Vida real

Fora dos palcos, Larissa e André também se dedicam a novos projetos pessoais, como a construção da casa onde pretendem viver juntos. Para os dois, a conquista simboliza a realização de um sonho compartilhado. "Construir uma casa é muito mais do que escolher materiais, móveis ou pensar na decoração. É imaginar a vida acontecendo naquele espaço, criar um lugar que tenha a nossa identidade, que acolha os nossos sonhos e tudo aquilo que queremos viver juntos. É muito emocionante acompanhar esse processo", destaca a atriz.

Para André, a construção da residência tem relação direta com a maneira como o casal enxerga o casamento. "Uma casa exige planejamento, escolhas, paciência, concessões, e acho que tudo isso também faz parte de uma relação. É muito gostoso pensar que estamos criando um espaço com a nossa cara, onde vamos colecionar histórias, receber as pessoas que amamos e viver tantos momentos importantes. Mais do que uma casa, estamos construindo um lar".

Os planos para o futuro incluem a vontade dos atores de aumentar a família. "Queremos continuar realizando nossos projetos profissionais, viajar, conhecer lugares, viver novas experiências e aproveitar cada fase da nossa história. Ter filhos também é um sonho que compartilhamos! E, acima de tudo, queremos continuar cultivando essa parceria, esse carinho e vontade de compartilhar a vida", projeta Larissa.

Já André revela, ainda, um desejo antigo que pretende realizar: ter uma fazenda. "É um lugar que certamente vai ter o poder de recarregar minhas energias... Mas, se tem uma coisa que eu desejo para o nosso futuro, é que a gente nunca perca essa amizade, essa cumplicidade e a alegria de estar junto. Porque, no fim das contas, é isso que dá sentido a todos os outros sonhos", reforça.

Serviço

Descalços no Parque

Até 28 de novembro

Quinta a Sexta às 20h; Sábados às 16h e 20h

Local: Teatro Clara Nunes - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea

Classificação: 12 anos

Duração do espetáculo: 120 minutos (com intervalo)

Ingresso: a partir de R$ 25 (meia entrada)