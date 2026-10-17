Cacau Protásio surge de camisola rosa de renda em cena da comédia Durval e Valcylange - Léo Cordeiro / Divulgação

Cacau Protásio surge de camisola rosa de renda em cena da comédia Durval e ValcylangeLéo Cordeiro / Divulgação

Publicado 17/10/2026 16:10 | Atualizado 17/10/2026 16:11



Cacau Protásio chamou a atenção ao aparecer com uma camisola rosa de renda em uma das cenas da peça "Durval e Valcylange" . A atriz, que também assina a direção e o texto do espetáculo ao lado de Rômulo Bellotti, aproveitou a ocasião para falar sobre autoestima, sensualidade e os preconceitos enfrentados por mulheres gordas.

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A escolha do figurino também tem relação com o gosto pessoal da artista, já que o rosa está entre suas cores preferidas. Para Cacau, a sensualidade não está associada a um padrão de corpo ou ao número que aparece na balança. "As pessoas ainda têm essa ideia de que mulher gorda não sabe ser sexy, não pode ser sensual, não pode despertar desejo. E quem disse isso? Toda mulher carrega dentro de si uma potência, um poder de sedução, uma beleza que é só dela. Ser sexy não tem nada a ver com o tamanho da roupa que você veste ou com o número que aparece na balança", afirmou.



A atriz também defendeu que mulheres gordas tenham liberdade para expressar a própria sensualidade, sem que o peso seja visto como um impedimento. "Tem a ver com se amar, se sentir bonita, desejada e segura de quem você é. Mulher gorda também ama, namora, seduz, tem vida sexual e tem todo o direito de se sentir maravilhosa. Eu sou uma mulher gorda, sou feminina, sou vaidosa e adoro me sentir sexy. Não existe um corpo certo para ser sensual", declarou.



Na comédia, Cacau divide o palco com Rômulo Bellotti. Os dois interpretam um casal que enfrenta situações comuns da vida a dois, como discussões sobre dinheiro, criação dos filhos, casamento e intimidade. A proposta do espetáculo é abordar os conflitos da convivência por meio do humor, com situações que podem gerar identificação entre os espectadores.



Após apresentações no Rio de Janeiro, "Durval e Valcylange" chega a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste sábado (17). A sessão única está marcada para as 20h, no Teatro Nova Iguaçu Petrobras.

Serviço



'Durval e Valcylange'

Sábado, às 20h

Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras

Endereço: R. Cel. Bernardino de Melo, 1081 - Caonze, Nova Iguaçu

Ingressos: a partir de R$ 30