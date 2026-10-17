Cacau é Valcylange em apresentação no Teatro Nova IguaçúDivulgação
Cacau Protasio e Rômulo Bellotti apresentam comédia em Nova Iguaçu
Após temporada de sucesso no Rio, "Durval e Valcylange" chega à Baixada neste sábado (17), às 20h, para sessão única no Teatro Nova Iguaçu Petrobras
Polícia revela rotina de medo em 'condomínio do terror' em Nova Iguaçu
Denúncias de moradores levaram à investigação que revelou práticas de extorsão, agressões e amaeças de morte
Nova Iguaçu oferece corte gratuito para doação de cabelos em outubro
Ação do Outubro Rosa acontece às sextas-feiras, na Casa do Menor, em Miguel Couto, mediante agendamento pela internet
Nova Iguaçu vacina cães e gatos contra a raiva neste sábado
Campanha terá 46 pontos de atendimento, das 9h às 14h; segunda fase será realizada em 7 de novembro
HGNI ganha centro especializado para atendimento a crianças e adolescentes
O espaço será administrado pela Polícia Civil e é destinado ao atendimento de vítimas de qualquer tipo de violência
Nova Iguaçu prevê orçamento de R$ 2,89 bilhões para 2027
Proposta apresentada em audiência na Câmara Municipal destina R$ 1,1 bilhão à Saúde e R$ 712 milhões à Educação
PM apreende fuzil e drogas durante operação em Nova Iguaçu
Ação ocorreu em Marapicu, onde três corpos foram encontrados no último fim de semana
AGEVAP abre processo seletivo para cinco profissionais que atuarão junto ao Comitê Guandu
O edital completo também está disponível nos canais oficiais da AGEVAP e do Comitê Guandu
Semana da Criança reúne diversão em creche municipal de Nova Iguaçu
Alunos participaram de experiências diferentes, preparadas pela unidade para estimular criatividade e aprendizado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.