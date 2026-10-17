Cacau é Valcylange em apresentação no Teatro Nova Iguaçú - Divulgação

Cacau é Valcylange em apresentação no Teatro Nova IguaçúDivulgação

Publicado 17/10/2026 13:05

Depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, com sessões lotadas e boa repercussão, os atores Cacau Protasio e Rômulo Bellotti apresentam a comédia “Durval e Valcylange” em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste sábado, 17 de outubro. A sessão única está marcada para as 20h, no Teatro Nova Iguaçu Petrobras, palco que deu espaço a grandes espetáculos com público a cima de 200 mil espectadores.

Escrita e dirigida pelos próprios artistas, a peça aborda os desafios da vida a dois a partir de situações comuns aos relacionamentos. Os preparativos para o casamento, a escolha dos nomes dos filhos, as dificuldades financeiras, os conflitos familiares e a intimidade do casal estão entre os temas explorados no palco.

Com humor e identificação, o espetáculo transforma dilemas cotidianos em cenas que prometem arrancar gargalhadas da plateia. A proposta é mostrar que, apesar das diferenças e dos desentendimentos, a convivência exige paciência, cumplicidade e disposição para rir dos próprios problemas.

Para Cacau Protasio, a apresentação na Baixada Fluminense representa uma oportunidade especial de aproximar o teatro dos moradores da região. A atriz destacou a expectativa pelo encontro com o público de Nova Iguaçu e das cidades vizinhas.

-Eu amo esse contato com o público! Estou muito feliz de levar nossa comédia para Nova Iguaçu. A Baixada Fluminense tem um público maravilhoso, caloroso, que sabe receber os artistas com muito carinho. Tenho certeza de que será uma noite especial, de muitas risadas - afirmou.

Rômulo Bellotti também ressaltou que a identificação com as histórias do casal é um dos fatores que contribuem para a recepção positiva da montagem. Segundo ele, as situações apresentadas no palco fazem parte da realidade de muitos relacionamentos, o que aproxima os espectadores dos personagens.

-Todo mundo conhece um Durval e uma Valcylange. Às vezes, esse casal está dentro da nossa própria casa! Acho que o grande sucesso da peça está justamente nessa identificação. As pessoas se enxergam nas situações, lembram de histórias que já viveram e acabam rindo de si mesmas - explicou o ator.

A montagem aposta, assim, no humor como forma de retratar as dificuldades e particularidades da convivência amorosa, convidando o público a reconhecer experiências próprias nas histórias encenadas. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e estão disponíveis pela plataforma Ingresso Digital. A apresentação será realizada em sessão única, neste sábado, às 20h, no Teatro Nova Iguaçu Petrobras.



