A campanha amplia as oportunidades de imunização e reforça o trabalho de prevençãoDivulgação
2. E.M. Capistrano de Abreu — Rua Capistrano de Abreu, nº 47, Vila Nova.
3. E.M. Professor Amazor Vieira Borges (PV Central) — Rua Dr. Lassance Cunha, nº 63, Engenho Pequeno.
4. E.M. França Carvalho — Rua Flora de Araújo, s/nº, Andrade de Araújo.
5. E.M. Manoel João Gonçalves — Rua São Miguel Arcanjo, nº 10, Monte Líbano.
6. E.M. Menino de Deus (praça em frente à escola) — Rua Carlos Ribeiro Costa, nº 112, Prata.
7. E.M. Padre Agostinho Pretto — Rua João Batista Rodrigues, nº 182, Califórnia.
8. E.M. Professor Osires Neves — Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunheitti, nº 330, Vilar.
9. E.M. Professor Paulo Freire — Rua Pontal do Sul, nº 346 a 380, Viga.
2. E.M. Ayrton Senna — Alameda das Acácias, s/nº, Parque Flora.
3. E.M. Douglas Felipe Brasil de Moura — Rua Mendes, nº 121, Cerâmica.
4. E.M. Luiz de Lemos — Rua Lourival Tavares de Paula, nº 522, Carmari.
5. E.M. Professora Therezinha da Silva Xavier — Rua Dona Lia, s/nº, Grajaú.
6. E.M. Dr. Orlando de Mello — Rua F, nº 763, Posse.
7. E.M. São Benedito — Travessa São Benedito, nº 456, Carmari.
8. E.M. Cláudia Maria Salles Monteiro da Silva — Rua Maximiliano Augusto Gonçalves, nº 100, Botafogo.
9. E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral — Rua Grajaú, nº 569, Cerâmica.
10. E.M. Guinle — Rua Oliveiros Rodrigues Alves, nº 880, Juriti.
11. E.M. Maria Eliondas dos Santos — Rua Nossa Senhora Aparecida, s/nº, Cobrex.
12. E.M. Vereador Hélcio Chambarelli (PV Central) — Rua da Saudade, s/nº, Nova América.
13. E.M. Virgílio de Melo Franco — Rua Emílio de Meneses, nº 670, Nova América.
14. E.M.E.I. José Vieira — Rua da Fonte, nº 254, Cobrex.
15. E.M. Presidente Getúlio Dornelles Vargas — Rua Iracema, nº 51, Posse.
2. E.M. Paulo Roberto Fiorenzano Araújo — Avenida Bragança, s/nº, Geneciano.
3. E.M. Professor Darcy Ribeiro — Rua Belizário Pena, nº 139, Grama, Miguel Couto.
4. E.M. Professor Ruy Afrânio Peixoto — Rua dos Bosques, s/nº, Miguel Couto.
5. E.M. Professor Hauller da S. Ferreira (PV Base Central) — Rua São Pedro, nº 108, Miguel Couto.
6. E.M. São Miguel Arcanjo — Rua Valentina, nº 21, Miguel Couto.
7. Casa do Menor — Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, nº 222, Parque Ambaí.
2. E.M. Marcílio Dias — Rua João Manhães, nº 324, Santa Rita.
3. E.M. América Xavier da Silveira — Estrada Coronel Alberto de Melo, s/nº, Santa Rita.
4. E.M. Aminthas Pereira — Rua Coronel França Soares, nº 350, Figueira.
5. E.M. Dr. Juvenil de Sousa Lopes — Rua Cinco, s/nº, Parque Alvorada.
6. E.M. Orestes Bernardo Cabral — Rua Cândido, nº 111, Vila de Cava.
7. E.M. Professora Irene da Silva Oliveira (PV Central) — Rua Maria Custódia, nº 63, Vila de Cava.
8. E.M. Professora Lúcia Helena de Lima — Rua Sol Nascente, s/nº, Monte Castelo.
9. E.M. José Pacífico — Rua Santa Rita, s/nº, Monte Castelo.
2. E.M. Professora Therezinha de Jesus A. Hermida (PV Central) — Rua Barão de Tinguá, s/nº, Parque Estoril.
3. E.M. Jaceruba — Rua Japeri, s/nº, Jaceruba.
4. E.M. Adrianópolis — Avenida Mercedes, nº 154, Adrianópolis.
5. E.M. Montevidéo — Rua Dona Érica, s/nº, Montevidéo.
6. Clínica da Família Rio D’Ouro (referência) — Rua da Estação, nº 25, Rio D’Ouro.
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