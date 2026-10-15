A campanha amplia as oportunidades de imunização e reforça o trabalho de prevenção - Divulgação

A campanha amplia as oportunidades de imunização e reforça o trabalho de prevençãoDivulgação

Publicado 15/10/2026 09:19

Prefeitura de Nova Iguaçu realiza neste sábado (17) a primeira fase da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, com 46 pontos de atendimento distribuídos por diferentes bairros da cidade. Cães e gatos com mais de três meses de idade poderão receber a vacina das 9h às 14h. A segunda etapa está prevista para 7 de novembro.

Além da mobilização deste sábado, a Prefeitura mantém ações de vacinação antirrábica ao longo do ano, com atendimentos itinerantes em diferentes localidades. A campanha amplia as oportunidades de imunização e reforça o trabalho de prevenção desenvolvido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, por meio do Núcleo de Vigilância de Zoonoses.

A vacinação é a principal forma de prevenir a raiva em cães e gatos e reduzir o risco de transmissão aos seres humanos. A doença é grave e pode afetar tanto os animais quanto as pessoas, o que torna fundamental manter a imunização em dia.

“A vacinação antirrábica já faz parte das ações permanentes de saúde pública em Nova Iguaçu, mas campanhas como esta são fundamentais para ampliar a cobertura e facilitar o acesso dos tutores. Nosso objetivo é garantir que mais cães e gatos estejam protegidos contra a raiva, uma doença grave que também representa risco à saúde humana. Por isso, convidamos a população a aproveitar os pontos de vacinação e manter a imunização dos animais em dia”, destaca o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Para garantir a segurança durante o atendimento, os cães devem ser levados com coleira e guia e, quando necessário, focinheira. Os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas. Todos os animais devem estar acompanhados por um adulto.

Confira os pontos de vacinação da primeira fase:

URG Centro II

1. SUVAM – Superintendência de Vigilância Ambiental — Avenida Governador Amaral Peixoto, nº 950, Centro.

2. E.M. Capistrano de Abreu — Rua Capistrano de Abreu, nº 47, Vila Nova.

3. E.M. Professor Amazor Vieira Borges (PV Central) — Rua Dr. Lassance Cunha, nº 63, Engenho Pequeno.

4. E.M. França Carvalho — Rua Flora de Araújo, s/nº, Andrade de Araújo.

5. E.M. Manoel João Gonçalves — Rua São Miguel Arcanjo, nº 10, Monte Líbano.

6. E.M. Menino de Deus (praça em frente à escola) — Rua Carlos Ribeiro Costa, nº 112, Prata.

7. E.M. Padre Agostinho Pretto — Rua João Batista Rodrigues, nº 182, Califórnia.

8. E.M. Professor Osires Neves — Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunheitti, nº 330, Vilar.

9. E.M. Professor Paulo Freire — Rua Pontal do Sul, nº 346 a 380, Viga.

URG Posse

1. CIEP 099 Dr. Bolívar G. de Assumpção — Rua Polar, nº 153, Dois Irmãos, Carmari.

2. E.M. Ayrton Senna — Alameda das Acácias, s/nº, Parque Flora.

3. E.M. Douglas Felipe Brasil de Moura — Rua Mendes, nº 121, Cerâmica.

4. E.M. Luiz de Lemos — Rua Lourival Tavares de Paula, nº 522, Carmari.

5. E.M. Professora Therezinha da Silva Xavier — Rua Dona Lia, s/nº, Grajaú.

6. E.M. Dr. Orlando de Mello — Rua F, nº 763, Posse.

7. E.M. São Benedito — Travessa São Benedito, nº 456, Carmari.

8. E.M. Cláudia Maria Salles Monteiro da Silva — Rua Maximiliano Augusto Gonçalves, nº 100, Botafogo.

9. E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral — Rua Grajaú, nº 569, Cerâmica.

10. E.M. Guinle — Rua Oliveiros Rodrigues Alves, nº 880, Juriti.

11. E.M. Maria Eliondas dos Santos — Rua Nossa Senhora Aparecida, s/nº, Cobrex.

12. E.M. Vereador Hélcio Chambarelli (PV Central) — Rua da Saudade, s/nº, Nova América.

13. E.M. Virgílio de Melo Franco — Rua Emílio de Meneses, nº 670, Nova América.

14. E.M.E.I. José Vieira — Rua da Fonte, nº 254, Cobrex.

15. E.M. Presidente Getúlio Dornelles Vargas — Rua Iracema, nº 51, Posse.

URG Miguel Couto

1. E.M. Janir Clementino Pereira — Rua Professor Erly Huaick Dapieve, nº 66, Miguel Couto.

2. E.M. Paulo Roberto Fiorenzano Araújo — Avenida Bragança, s/nº, Geneciano.

3. E.M. Professor Darcy Ribeiro — Rua Belizário Pena, nº 139, Grama, Miguel Couto.

4. E.M. Professor Ruy Afrânio Peixoto — Rua dos Bosques, s/nº, Miguel Couto.

5. E.M. Professor Hauller da S. Ferreira (PV Base Central) — Rua São Pedro, nº 108, Miguel Couto.

6. E.M. São Miguel Arcanjo — Rua Valentina, nº 21, Miguel Couto.

7. Casa do Menor — Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, nº 222, Parque Ambaí.

URG Vila de Cava

1. E.M.E.I. Glauco José Vaz Gonçalves — Rua Sônia Regina Mariana, nº 45, Gerard Danon.

2. E.M. Marcílio Dias — Rua João Manhães, nº 324, Santa Rita.

3. E.M. América Xavier da Silveira — Estrada Coronel Alberto de Melo, s/nº, Santa Rita.

4. E.M. Aminthas Pereira — Rua Coronel França Soares, nº 350, Figueira.

5. E.M. Dr. Juvenil de Sousa Lopes — Rua Cinco, s/nº, Parque Alvorada.

6. E.M. Orestes Bernardo Cabral — Rua Cândido, nº 111, Vila de Cava.

7. E.M. Professora Irene da Silva Oliveira (PV Central) — Rua Maria Custódia, nº 63, Vila de Cava.

8. E.M. Professora Lúcia Helena de Lima — Rua Sol Nascente, s/nº, Monte Castelo.

9. E.M. José Pacífico — Rua Santa Rita, s/nº, Monte Castelo.

URG Tinguá

1. E.M. Barão de Tinguá — Praça Barão de Tinguá, nº 140, Tinguá.

2. E.M. Professora Therezinha de Jesus A. Hermida (PV Central) — Rua Barão de Tinguá, s/nº, Parque Estoril.

3. E.M. Jaceruba — Rua Japeri, s/nº, Jaceruba.

4. E.M. Adrianópolis — Avenida Mercedes, nº 154, Adrianópolis.

5. E.M. Montevidéo — Rua Dona Érica, s/nº, Montevidéo.

6. Clínica da Família Rio D’Ouro (referência) — Rua da Estação, nº 25, Rio D’Ouro.