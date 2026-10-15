Audiência Pública realizada na Câmara Municipal discutiu orçamento da cidade para 2027 - Divulgação

Audiência Pública realizada na Câmara Municipal discutiu orçamento da cidade para 2027Divulgação

Publicado 15/10/2026 08:13

Prefeitura de Nova Iguaçu prevê um orçamento de R$ 2,892 bilhões para 2027, um aumento de aproximadamente R$ 187 milhões em relação aos R$ 2,705 bilhões previstos para este ano. Os valores foram apresentados ndurante audiência pública na Câmara Municipal para discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo exercício.

A apresentação foi organizada pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Tomadas de Contas e conduzida pelo subsecretário de Planejamento e Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Semplag). A proposta considera uma projeção de inflação de 4,26%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Saúde e Educação concentram maiores valores



Entre as áreas contempladas, a Saúde terá a maior previsão de recursos, com R$ 1,107 bilhão, seguida pela Educação, com R$ 712 milhões. Segundo os dados apresentados na audiência, os valores respeitam os percentuais mínimos constitucionais de aplicação de recursos próprios.



A proposta também reserva R$ 17,2 milhões para Segurança, R$ 46 milhões para Assistência Social e cerca de R$ 91 milhões para investimentos municipais.



Na divisão por tipo de despesa, estão previstos R$ 924,7 milhões para pagamento de pessoal, R$ 1,5 bilhão para despesas correntes e R$ 91,5 milhões para investimentos. Os valores integram o planejamento financeiro da administração municipal para o próximo ano.



Projeto prevê reserva para despesas imprevistas



A LOA 2027 também contempla medidas voltadas ao equilíbrio das contas públicas, incluindo previsão para pagamento de dívidas e uma reserva de contingência de R$ 3 milhões. O montante poderá ser utilizado para atender situações fiscais imprevistas e eventuais obrigações financeiras.



De acordo com a apresentação, a elaboração do orçamento considera as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece regras para o controle das receitas e despesas dos municípios.

A audiência foi conduzida pelos vereadores Dr. Marcio Guerreiro, Mauricio Morais e Alcemir Gomes, integrantes da comissão responsável pela análise orçamentária, com a participação do vereador Rogerio do Pneu.



A proposta apresentada faz parte das etapas de discussão do orçamento municipal para 2027, permitindo o acompanhamento das estimativas de arrecadação e da distribuição dos recursos entre os diferentes setores da administração pública.