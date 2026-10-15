O espaço será administrado pela Polícia Civil e é destinado ao atendimento de crainças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência - Divulgação

O espaço será administrado pela Polícia Civil e é destinado ao atendimento de crainças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violênciaDivulgação

Publicado 15/10/2026 09:09 | Atualizado 15/10/2026 09:09





Durante a inauguração, a chefe do escritório da UNICEF no Rio de Janeiro, Flávia Antunes, relatou em seu discurso que, em média, uma criança presta depoimento nove vezes após ser vítima de alguma violência. Nesse processo, informações se perdem, o trauma se prolonga e o processo de investigação pode ser comprometido. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, inaugurou, na última quarta-feira, o Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança (CAAC), no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). O espaço será administrado pela Polícia Civil e é destinado ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência, com registro de ocorrência e escuta especializada. O objetivo é que, logo após o atendimento médico realizado pelo hospital, os casos identificados como violência sejam encaminhados e tratados com maior agilidade.Durante a inauguração, a chefe do escritório da UNICEF no Rio de Janeiro, Flávia Antunes, relatou em seu discurso que, em média, uma criança presta depoimento nove vezes após ser vítima de alguma violência. Nesse processo, informações se perdem, o trauma se prolonga e o processo de investigação pode ser comprometido.

Nesse cenário, o CAAC vai atuar aproximando procedimentos que antes estavam fragmentados, reduzindo trâmites e agilizando a escuta da vítima e de seus responsáveis, além da atuação policial em cada ocorrência. A iniciativa também contribui para a consolidação da Lei da Escuta Protegida, evitando a revitimização.



“Esse espaço funciona, na prática, como uma delegacia especializada para crianças e adolescentes dentro do hospital. Em muitas ocasiões, depois de receber o atendimento médico, a vítima precisava sair da unidade e procurar uma delegacia para registrar a ocorrência e prestar seu depoimento. Com o CAAC, esses procedimentos ficam mais próximos e diretos. A vítima pode ser acolhida e ter a ocorrência registrada num mesmo local, evitando deslocamentos desnecessários e reduzindo as possibilidades de que um caso se perca no caminho”, destacou Delmir Gouvêa, secretário de Estado de Polícia Civil.

Equipe da Civil no local



O CAAC funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com uma equipe de plantão da Polícia Civil e suporte de profissionais de psicologia e assistência social disponibilizados pelo HGNI, conforme a necessidade de cada caso. A localização também é estratégica, já que o espaço fica do lado externo da unidade, próximo à Pediatria. Tal proximidade facilita o encaminhamento da vítima após o atendimento médico e contribui para tornar mais rápido e integrado todo o processo de escuta e acolhimento.



O espaço é composto por quatro salas: recepção, brinquedoteca, sala de depoimento especial e sala de registro. A brinquedoteca será um espaço lúdico, onde a criança terá um ambiente mais leve para aguardar enquanto os responsáveis conversam inicialmente com a autoridade policial sobre o caso. Depois, a vítima segue para a sala de depoimento especial acompanhada por um policial, onde será feita a escuta sobre o ocorrido. O ambiente conta com sistema de áudio e câmera, permitindo que outro policial acompanhe o depoimento pela sala de registro, sem a interferência dos responsáveis.



O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, esteve presente na inauguração e falou sobre o que o espaço representa para o hospital e para a saúde de Nova Iguaçu.



“Quando uma criança ou adolescente chega ao hospital vítima de violência, o primeiro cuidado é com a saúde. Depois que essa etapa é concluída, o CAAC permite que o caso tenha continuidade no mesmo local, de forma mais rápida e integrada. Isso significa que saúde, segurança pública, psicologia e assistência social passam a atuar de maneira articulada e mais eficaz para atendermos a especialidade de cada caso infantil”, relatou o secretário.



Além dos casos identificados no próprio HGNI, o CAAC também receberá ocorrências encaminhadas por delegacias de sete municípios da Baixada Fluminense: Nova Iguaçu, Seropédica, Japeri, Paracambi, Queimados, Mesquita e Itaguaí. Quando for identificada a necessidade de uma escuta especializada, a vítima poderá ser encaminhada ao CAAC para esse atendimento e acolhimento.

