Rua Azusa está em cartaz aos fins de semana no Teatro Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 20/06/2022 10:32 | Atualizado 20/06/2022 10:33

Estreou no último fim de semana no Teatro Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o musical Rua Asuza, que tem como protagonista o vencedor do The Voice Kids, Kauê Penna. O espetáculo ganhou o Prêmio Bibi Ferreira de Revelação em 2019 e foi um fenômeno em cartaz durante 24 meses, levando mais de 200 mil espectadores a uma grande experiência nos teatros de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Levado pelo idealizador do teatro Romulo Sales, a peça chega a Nova Iguaçu e terá toda a renda revertida para o Projeto Aldeia Nissi na Angola. As exibições ocorrem nas sextas-feiras, às 20h e aos sábados, às 15h e 19h30. A entrada custa R$90 a inteira e R$45 a meia.

Criado e dirigido por Caíque Oliveira, a obra retrata a trajetória da segregação racial nos EUA, no inicio do século XX. Nela Caíque mostra a historia do pastor avivalista William Seymour, que e interpretado pelo Pastor Adhemar de Campos. Seymour foi um grande pastor americano e teve um importante papel na luta pela unidade social. Negro, descendente de escravo, filho de um homem que lutou na guerra civil Americana, em uma época nos Estados Unidos onde brancos e negros não podiam conviver, diante de tantos preconceitos e privações sofridos apenas por sua origem, ele traz a vida um local onde não existe distinção, brancos e negros se misturam esquecendo de suas diferenças e quebrando barreiras raciais através de uma forca invisível que estremeceu o estado da Califórnia mais do que o grande terremoto em São Francisco.

Ao lado do Pr. Adhemar de Campos, está um grande elenco da musica gospel, como Benner Jacks, que interpreta a Sra. Dalila, Marsena, como Miss Califórnia e Jose Mariano como stand in do William Seymour.

A historia e contada em narrativa contemporânea, o que faz com que seus espectadores sintam diversas emoções ao longo do espetáculo. As musicas e coreografias acontecem em grande sincronia, os atores tiveram um preparo imersivo em técnicas durante seus ensaios. Os figurinos e visagismos foram produzidos com base em pesquisas e estudos históricos, trazendo realidade a historia que e contada.