Guarda Ambiental realizou operação na Reserva do Tinguá, em Nova Iguaçu - Divulgação

Guarda Ambiental realizou operação na Reserva do Tinguá, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/06/2022 16:48

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu realizaram nesta semana uma operação conjunta com os agentes da Área de Proteção Ambiental Estadual Alto Iguaçu / INEA (APA Alto Iguaçu). O objetivo da ação foi realizar apurar várias denúncias de infrações ambientais no Bairro de Tinguá.

Na ação, foram registradas quatro ocorrências e lavrados dois Autos de Notificação por supressão vegetal e parcelamento do solo com corte de vegetação. As ações ainda terão outros desdobramentos na região.

A corporação ressalta que denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.