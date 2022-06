Câmara de Nova Iguaçu aprovou projetos para melhorar serviços de fornecimento de água na cidade - Divulgação/CMNI

Publicado 16/06/2022 15:46

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, nesta semana, dois projetos de Lei que tem impacto direto na população do município da Baixada Fluminense. Ambos têm como objeto a relação entre a concessionária dos serviços de água e esgoto da cidade com a população.

De acordo com um dos projetos, a Águas do Rio deverá fazer a reposição de hidrômetros furtados, gratuitamente. Esta é um antigo pedido da população junto aos poderes do município.

Da mesma forma, também deverá ser feita gratuitamente a instalação de bloqueador de ar, quando solicitado pelo consumidor, pela empresa responsável do serviço de fornecimento de água. Esta peça impede a oneração da conta a ser paga, quando não há consumo.

Também foi aprovado o projeto que inclui no calendário de eventos do município a Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de IRLEN, que em tem como sintomas principais o desconforto visual que se manifesta pelo lacrimejamento, prurido ocular, fotofobia, dificuldades de sustentação da atenção visual, entre outros.

Também passou em votação texto que prevê atendimento prioritário às pessoas com fibromialgia, dor que ocorre nos tecidos fibroso e muscular de diferentes partes do corpo, especialmente das mulheres.