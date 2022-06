Lideranças comunitárias participaram de inauguração de novo reservatório em Nova Iguaçu - Divulgação

Lideranças comunitárias participaram de inauguração de novo reservatório em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 15/06/2022 14:39

Moradores de Nova Iguaçu já estão sentindo os efeitos do Reservatório Cabuçu Baixo, inaugurado na última semana e que está levando água de maior qualidade para os bairros Palhada, Valverde, Cabuçu e parte dos bairros Ipiranga, Marapicu e Jardim Palmares. Com o início da operação, diversos benefícios serão obtidos, como o controle consciente na distribuição de água e mais segurança hídrica para a população beneficiada, que terá maior reserva de água, além da melhoria operacional das vazões distribuídas e de maior confiabilidade para o sistema, com diminuição das perdas.

Ao todo, cerca de 60 mil pessoas estão sendo atendidas, como Helena Araújo, moradora da região, que esteve no evento de inauguração.

“É uma honra participar do momento tão importante como este. Sinto que estou vivendo algo histórico, que vai mudar a vida de muita gente. Estou há anos aguardando por este momento”, disse.



Uma cerimônia no local marcou a atividade, que contou com a presença dos diretores da concessionária na Baixada Fluminense, Luiz Fabbriani e Vitor Hugo; do diretor executivo, Joselio Raymundo; dos consultores Jorge Elerati e Viriatus de Albuquerque; e do gerente Operacional, Leonardo Canto.

“Em sete meses de operação, a Águas do Rio entrega o reservatório, que é fruto de muito empenho e envolvimento da nossa equipe operacional. Isso só confirma o compromisso que a empresa tem com a população da Baixada Fluminense. É muita satisfação entregarmos este ativo operando. São cinco milhões de litros de água potável a mais para Nova Iguaçu”, afirmou Fabbriani.



Também morador da região, Getúlio Miranda disse estar diante da realização de um sonho.

“É o fim de anos de sofrimento com a falta d’água. Em pouco tempo, a Águas do Rio já mostrou a que veio. A empresa está fazendo um lindo trabalho”, comentou.



Para o diretor executivo da companhia, Vitor Hugo, este é o início de uma série de inaugurações que irão refletir na melhora da qualidade de vida da população.

“Estamos desenvolvendo vários estudos técnicos para entregar mais ativos como este para a população da Baixada Fluminense. A meta é que, até o final do ano, os reservatórios de Austin e Brasília também estejam operando e garantindo mais 10 milhões de litros de água potável para os iguaçuanos”, pontuou.



A cerimônia também contou com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Nova Iguaçu, Mário Lopes, e do subsecretário da pasta, Leno Aguiar, que representaram o prefeito Rogério Lisboa.

“Espero estar presente em muitos eventos como este, pois vejo que a atuação da Águas do Rio vai promover benefícios reais para a nossa população, além de auxiliar na promoção do desenvolvimento econômico da nossa cidade”, frisou.