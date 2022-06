Jovens atletas de Nova Iguaçu estão em busca do título dos Jogos da Baixada - Divulgação/PMNI

Jovens atletas de Nova Iguaçu estão em busca do título dos Jogos da BaixadaDivulgação/PMNI

Publicado 14/06/2022 20:06

Nova Iguaçu iniciou na última semana a luta pelo tricampeonato dos Jogos da Baixada. A competição está sendo disputada na Vila Olímpica de Duque de Caxias, e reúne cerca de 1.800 atletas das categorias sub-14 e sub-17. O torneio, com atletismo, basquete, futsal, handebol, natação, voleibol e xadrez, será disputado até o dia 3 de julho entre as seleções dos municípios da Baixada Fluminense.

Além de querer o lugar mais alto do pódio, a Secretaria de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu vê nos Jogos da Baixada uma ótima oportunidade para o surgimento de novos talentos e um incentivo para a prática de esportes.

Participam do torneio, além de Nova Iguaçu, as cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Queimados, São João de Meriti, Seropédica e Mangaratiba como município convidado.

Após a cerimônia de abertura dos Jogos, a primeira competição será de atletismo, na categoria sub-17 e voleibol masculino sub-14, depois será a vez do voleibol feminino sub-14 e futsal masculino sub-14. Na última semana dos Jogos, serão disputadas as partidas de voleibol masculino sub-17, natação e vôlei feminino sub-17.

Moradora de Morro Agudo, Valeska Júlia Ribeiro Costa, de 13 anos, não vê a hora de disputar sua primeira competição. Há cinco anos, ela se apaixonou pelo handebol e vê no esporte a possibilidade de um dia chegar longe na carreira de atleta.

“Estou tão ansiosa em disputar um torneio como esse que não consigo sequer dormir. Estou bem confiante, porém nervosa. Estou preparada para enfrentar esse primeiro desafio, pois meu maior sonho é chegar a atuar pela seleção de handebol”, disse.