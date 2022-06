Reservatório foi colocado em operação plena neste fim de semana - Divulgação

Publicado 12/06/2022 13:12

A concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu colocou em operação plena, neste fim de semana, o Reservatório Cabuçu Baixo, localizado no bairro Valverde. O novo sistema tem capacidade de armazenar cinco milhões de litros de água potável, o equivalente a duas piscinas olímpicas, e beneficiará mais de 60 mil habitantes dos bairros Palhada, Valverde, Cabuçu e parte dos bairros Ipiranga, Marapicu e Jardim Palmares.

Com o início da operação do Cabuçu Baixo, diversos benefícios serão obtidos, como o controle consciente na distribuição de água, segurança hídrica para a população beneficiada, que terá uma reserva de água, melhoria operacional das vazões distribuídas, além de maior confiabilidade para o sistema e diminuição das perdas.



Para colocar o reservatório em operação plena, a Águas do Rio realizou reforma na unidade, estudos e adequações operacionais nas linhas de adução e distribuição de água, além de reparar, substituir e instalar novos dispositivos hidráulicos ao longo do sistema de abastecimento.

A estrutura foi inicialmente inaugurada pela Cedae, em maio de 2018, quando foi iniciada uma operação parcial. O sistema completo da região possui 32 quilômetros de troncos distribuidores de água com diâmetros entre 100 a 700 milímetros e 432 metros de tubulação adutora de 600 milímetros de diâmetro.