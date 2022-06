Agentes da Guarda Ambiental combatem incêndio no Parque Natural de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 07/06/2022 21:23

Um grande incêndio atingiu, nesta terça-feira a Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O fogo ocorreu na área norte do parque pela manhã. A Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu foi acionada para o combate ao fogo.

Devido a proporção do incêndio, agentes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e mais duas equipes de Guarda-parques do Parque Estadual do Mendanha se juntaram na ação que terminou por volta das 15h39, com o fogo sendo controlado.

O incêndio foi extinto com sucesso pelas equipes de combate evitando a perda de uma grande área de vegetação. Segundo moradores da região não foi possível identificar o responsável pelo ato criminoso. O local atingido fica próximo a estrada da Rampa de Vôo Livre e com trechos íngremes e terreno irregular com a presença de buracos e rochas.

O secretário de meio ambiente de Nova Iguaçu, Fernando Cid, lamentou o ocorrido e prometeu um replantio de árvores na área atingida.

“Muito triste ver queimada a área onde centenas de mãos se juntaram para plantar não só árvores, mas sonhos e esperança de um planeta melhor. O primeiro sentimento que bate é o de perda, numa espécie de enxugar de gelo. Mas não podemos deixar que se queime a esperança. Agradeço muito as equipes que foram ao local na manhã desta terça-feira e conseguiram reduzir o dano. Estamos planejando um novo plantio, no mesmo local, juntando ainda mais mãos, numa celebração à vida e à natureza”, disse.

A Guarda Ambiental ressalta que denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.