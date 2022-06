Estudantes participam de ação de conscientização ambiental - Divulgação

Publicado 07/06/2022 20:18

Em meio as comemorações da semana do Meio Ambiente, o Manancial – Centro de Inovação Socioambiental da Cedae – recebeu alunos do 6º ano do Centro Integrados de Educação Pública (CIEPs) Cacilda Becker, que fica em Nova Iguaçu, para rodadas de atividades que uniram aprendizado e diversão. Durante as dinâmicas, os estudantes participaram de painéis educativos, separados em três estações: Água, Mata e Resíduos, apresentados por técnicos da Cedae.

Após as explicações, foi hora de testar os conhecimentos adquiridos em um game com perguntas e exercícios de lógica sobre cada tema exposto. As questões envolviam mensagens sobre economia de água e redução do uso de plástico. A disputa ficou ainda mais animada com a participação das torcidas, que vibravam a cada rodada.

“Foi muito gratificante receber essa galerinha aqui no Manancial. A ideia é trazer cada vez mais estudantes para conhecer nosso espaço e aprender na prática sobre assuntos ligados ao meio ambiente, que são fundamentais para todos nós – destacou Leonardo Soares, diretor-presidente da Cedae.

O último desafio proposto no quiz, a ‘Corrida da Coleta Seletiva’, foi o ponto alto da competição. Nela, as equipes tinham a missão de separar corretamente as 20 ilustrações que receberam e correr, em forma de revezamento, para descartar corretamente nos coletores próprios para metal, vidro, papel, plástico ou não recicláveis.

“Adorei trazê-los para essa experiência, principalmente porque foram abordados os temas que estamos aplicando em sala de aula. Aqui, eles puderam ver de perto como funciona e aprender com especialistas das áreas. A Cedae está de parabéns pela iniciativa e pelo espaço, tenho certeza de que foi um dia inesquecível para nossos alunos”, afirmou Sara Lúcia da Silva, professora de Ciências do CIEP Cacilda Becker.

As equipes vencedoras levaram para casa uma medalha sustentável, feita com peças recuperadas de hidrômetros – aparelho utilizado para medição do consumo de água. Todos os alunos ganharam uma ecobag com caneta, bloco de atividades, marcador de livro, além de sementes de árvores da Mata Atlântica, produzidas pelo Replantando Vida, e substrato, para reproduzirem em casa as técnicas de plantio que aprenderam na vivência.

Agenda em comemoração ao Meio Ambiente

A Cedae está envolvida em vários eventos que celebram o Meio Ambiente ao longo do mês de junho. Até o próximo dia 10, o Replantando Vida doará 13 mil mudas para ações de restauração florestal e educação ambiental nos municípios de Itaboraí, Queimados, Tanguá, Laje do Muriaé, Cambuci, Duque de Caxias, Cachoeiras de Macacu e Rio de Janeiro. Serão beneficiadas prefeituras, organizações sociais, instituições de ensino e unidades de conservação.

Já as equipes do Trabalho Social da Cedae estarão à frente de programação socioambiental na Baixada Fluminense, que vai incluir ações de replantio, atividades em escolas municipais e palestras sobre cuidados com o meio ambiente. Um dos destaques da agenda é a Tenda Socioambiental, que reúne apresentações sobre preservação dos recursos naturais, doações de mudas e distribuição de materiais informativos. A Tenda vai passar por Duque de Caxias (6 e 8 de junho), Japeri (7 de junho), Seropédica (9 e 22 de junho) e Nova Iguaçu (20 de junho).