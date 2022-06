Prefeitura de Nova Iguaçu voltou a recomendar uso de máscaras nas escolas e postos de saúde - Divulgação/PMNI

Publicado 06/06/2022 07:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu voltou a recomendar o uso de máscaras faciais nas 143 escolas da rede municipal, assim como nas unidades de saúde. A medida foi tomada como forma de evitar o aumento da incidência de doenças respiratórias comuns nesse período de outono, quando ocorrem oscilações de temperaturas e baixa umidade relativa do ar, aumentando os casos de gripe, por exemplo.

De acordo com o prefeito Rogério Lisboa, a medida é uma recomendação e não uma determinação. Ele espera que a população siga a recomendação.

“Baseado numa orientação da Secretaria Municipal de Saúde, que percebeu um aumento nos casos de síndromes gripais na cidade, criamos um protocolo que recomenda que os alunos da rede municipal usem máscara nas escolas como uma forma de evitar o contágio, pois as salas de aula são locais fechados”, disse.

Além do uso de máscaras, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a higienização das mãos e a sanitização constante dos ambientes. Vale ressaltar que essas práticas são usadas para qualquer doença infecto contagiosa. As escolas e unidades de saúde de Nova Iguaçu já vinham oferecendo álcool em gel e fazendo a sanitização dos ambientes mesmo com a queda dos casos de covid-19 no município.

A Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu segue monitorando a situação epidemiológica e orientando a população para medidas de prevenção.