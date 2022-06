Ciclistas saíram da sede da Prefeitura pela manhã e foram até o Parque Natural - Divulgação/PMNI

Ciclistas saíram da sede da Prefeitura pela manhã e foram até o Parque NaturalDivulgação/PMNI

Publicado 05/06/2022 19:17

A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou, neste domingo, a IV Jornada Ambiental. Os eventos, que vão contar com ciclismo, música em contato com o meio ambiente, palestras e oficinas, como a introdução à fotografia de natureza, entre outros, acontecem até o dia 10. Todas as atividades contam com a parceria da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig).

Pela manhã, ciclistas saíram da sede da Prefeitura e percorreram cerca de 9 km até o Parque Natural Municipal para participarem do “Música na Natureza”, que acontece na concha acústica do local. O evento teve participação de Cláudio Lessa e Catiane Lima.

“Essa programação da jornada faz parte do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste domingo”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fernando Cid.

Nesta segunda, das 19h às 20h, acontece uma live no Instagram com o tema: “O olhar ambiental através da fotografia”, já no dia 7, das 9h às 17h, será realizado o 2º Encontro de pesquisadores do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica na Avenida Governador Roberto Silveira.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Iguaçu ainda organiza para o dia 8, um seminário no auditório do Cefet, na Estrada de Adrianópolis, com o tema: “A Baixada Fluminense no contexto da Rio + 30. O evento acontece das 8h às 13h, e terá como participantes José Arnaldo, Gisele Dorneles e Aline Trigo.

No dia 9, haverá a roda de conversa “Nova Iguaçu sustentável Ações, Projetos e Programas Ambientais”, na Casa do Professor, das 9h às 12h. No dia 10, data de encerramento da IV Jornada Ambiental, serão realizados oficinas de introdução à fotografia de natureza, das 9h às 12h, no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu.