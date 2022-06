Nova maternidade foi aberta em Nova Iguaçu nesta semana - Divulgação

Nova maternidade foi aberta em Nova Iguaçu nesta semanaDivulgação

Publicado 02/06/2022 20:37

O município de Nova Iguaçu ganhou nesta semana uma nova maternidade. Unidade privada, a NeoMater foi minuciosamente pensada para oferecer toda segurança e bem-estar às famílias da Baixada Fluminense e Grande Rio. Com os pés no presente e a cabeça voltada para o futuro, a nova maternidade tem as causas ambientais em seu DNA, por isso, foi construída para desenvolver ações sustentáveis, dentre elas o compromisso de plantar uma árvore a cada bebê que nasce em suas instalações.

Com um time de especialistas em cuidar da saúde da mulher e de seus filhos, a unidade conta com 40 leitos maternos, 60 leitos de UTI Neonatal, nove leitos de UTI materna, UTI Neonatal respiratória com isolamento, UTI Neonatal Cirúrgica, atendimento obstétrico 24 horas e ultrassonografia 24 horas.

De acordo com o diretor médico da unidade, Sérgio Gama, a estrutura é formada também por duas salas de parto humanizado, três salas cirúrgicas equipadas para oferecer todos os cuidados à mãe e ao recém-nascido. O centro cirúrgico está pronto para realizar procedimentos obstétricos e cirurgias neonatais, incluindo as cirurgias neonatais cardíacas.

“A Neomater é um projeto de vida de várias pessoas que se encontraram e que amam trabalhar com Saúde. Reunimos grandes profissionais e oferecemos a eles uma estrutura com o que há de mais moderno para que nossos pacientes tenham a melhor experiência possível. Esta maternidade quer celebrar a vida e, além de cuidar dos seres humanos, queremos ajudar a cuidar de nosso planeta, por isso, desenvolvemos o Projeto Nativo, que tem foco em ações sustentáveis”, disse.

O Projeto Nativo tem o objetivo de deixar um legado de sustentabilidade para a comunidade que abriga a NeoMater. O prédio foi projetado para cogerar água, quente, reduzindo o consumo de energia, reutilizar a água da chuva para higienização das áreas externas e o gerador de energia funciona a gás, assim como todo o sistema de refrigeração, o que garante menor emissão de carbono para a atmosfera.

Além disso, para cada bebê nascido na maternidade, será plantada uma muda de árvore no Parque Municipal de Nova Iguaçu. O objetivo é que no período de um ano, sejam plantadas cinco mil novas árvores.