Filial do 'Bhar! Ginteria Descolada' estará aberta ao público a partir desta quinta-feiraDivulgação

Publicado 01/06/2022 22:25 | Atualizado 01/06/2022 22:25

Principal polo econômico da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu vê um de seus pontos fortes, o comércio, dar cada vez mais sinais de plena retomada após as perdas causadas pela pandemia da Covid-19. Boa parte das lojas do município já registram bons números o que tem animado novas empreitadas. Nos últimos meses novos empreendimentos vem dando maiores opções aos moradores e também a quem visita o município.

Nesta semana, é a vez da famosa rede 'Bhar! Ginteria Descolada' inaugurar sua filial em Nova Iguaçu. Com lojas na Tijuca e em Vista Alegre, ambas na Zona Norte do Rio, a aposta agora é na Baixada Fluminense. A rede, que aposta na experiência sensorial do cliente, é conhecida pelo menu criativo e decoração bem-humorada, assinada pelo artista plástico Roma, que traz muitos grafites dando o tom da ambientação.

Um dos sócios, Mozart Jardim justificou a escola do local pelo potencial que a cidade de Nova Iguaçu tem com novos empreendimentos e com um público que demanda ambientes como o novo local.

"Estamos felizes em abrir nossa nova loja na Baixada, acreditando no potencial do polo gastronômico de Nova Iguaçu; concretizando assim o sonho de levar o empreendimento para região", afirmou.

Dono de outro empreendimento gastronômico em Nova Iguaçu, o chef Rodrigo Barros, que abriu um restaurante no município durante a pandemia vê com bons olhos a chegada de mais gente disposta a empreender na Baixada Fluminense, em especial, em Nova Iguaçu.

“Estamos no caminho certo, Nova Iguaçu e a Baixada Fluminense precisam de novos investimentos como este. A geração de empregos e a valorização de todos da área gastronômica passando pelos mixologistas, a toda equipe de salão e cozinha. Que sejam bem-vindos e tenham sucesso”, disse.

O 'Bhar! Ginteria Descolada' fica na Rua Doutor Mário Guimarães, 657 no Centro de Nova Iguaçu, no badaladíssimo Polo Gastronômico da Baixada. O local possui dois andares e mezanino, com capacidade para 190 pessoas.