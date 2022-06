Câmara de Nova Iguaçu discutiu LDO em audiência na última semana - Divulgação

Câmara de Nova Iguaçu discutiu LDO em audiência na última semanaDivulgação

Publicado 31/05/2022 21:16

A Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Nova Iguacu realizou, na última semana, audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023. A Lei serve de elo de ligação entre o Plano Plurianual e o Orçamento, estabelecendo as metas e prioridades para o orçamento anual do ano seguinte.

O Superintendente de Orçamento da Secretaria municipal de Economia, Planejamento e Finanças, Marcelo Barboza da Silva, explicou que com a queda dos casos de Covid e a recuperação lenta mas gradativa da economia, Nova Iguaçu conseguiu fomentar recursos nos investimentos e na prestação de serviço da administração.

“Com base nos estudos do IBGE, em relação ao IPCA que fechou o exercício de 2021, conseguimos um incremento de 8,58% em relação aos orçamentos de 2020 e 2021, que foram os 2 anos subsequentes a uma economia com crescimento por volta de 3%. Então enxergamos uma grande oportunidade de adequar o orçamento a fim de dar continuidade no atendimento à população nas áreas da saúde, educação, drenagem e pavimentação, mobilidade urbana e assistência social”, disse.

O Superintendente também apresentou gráficos na audiência que mostram o orçamento sendo aumentado, de R$ 1.594 bilhão, em 2022, para R$ 1.731 bilhão no exercício de 2023. Na próxima sessão ordinária da Câmara, o texto da LDO será votado em primeira discussão.