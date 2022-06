Prefeitura de Nova Iguaçu retomou concurso da Guarda Municipal - Divulgação/PMNI

Publicado 31/05/2022 20:41

A Prefeitura de Nova Iguaçu retomou o concurso público que vai dar origem à Guarda Municipal na cidade. Com inscrições já encerradas desde 2020, quando o processo seletivo foi paralisado em função da pandemia da Covid-19, a prova será no dia 26 de junho, quando os candidatos testarão seus conhecimentos em busca de uma das 200 vagas oferecidas. Os nomes dos postulantes e seus respectivos locais e horários de prova estão no Diário Oficial do dia 26 de maio.



“A criação da Guarda Municipal de Nova Iguaçu é um sonho antigo da população, que já conta com o programa Segurança Presente, existente no Centro, Austin e em Miguel Couto, e o Programa Estadual de Integração na Segurança, o Proeis, numa parceria com o Governo do Estado”, celebra o prefeito Rogerio Lisboa.



O gabarito oficial da prova será divulgado no dia seguinte à sua realização, e os candidatos terão até 29 de junho para entrar com recurso. A classificação preliminar será publicada em 12 de julho, quando também será conhecido o gabarito final após apreciação dos recursos. Nos dias 13 e 14, os candidatos terão a oportunidade de questionar notas e classificação. A classificação final e o edital de convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) serão publicados no dia 22 de julho.



O TAF será realizado em 31 de julho e o resultado será divulgado em 9 de agosto. Os candidatos terão os dias 10 e 11 para entrar com recursos contra o resultado. No dia 26 de agosto, uma semana após as respostas aos recursos, será publicado edital de convocação para a avaliação psicológica, exame médico e investigação social e documental.



Esta etapa do concurso ainda terá as suas datas divulgadas pelo município, assim como o resultado e os editais de classificação final e de homologação.



A oferta inicial é de 200 vagas, sendo 100 para contratação logo após o resultado e outras 100 em cadastro de reserva para serem preenchidas durante o prazo de validade da seleção, de dois anos, podendo dobrar. Do total de vagas oferecidas, 170 são para homens e 30 para mulheres.



Os vencimentos iniciais são de R$ 1.651,95, mas durante o curso de formação os aprovados receberão 50% desse valor, ou seja, R$ 825,97. Entre os benefícios oferecidos estão o auxílio-transporte, de aproximadamente R$ 195. Os guardas poderão exercer suas atividades em escalas de 12h x 36h, 24h x 72h ou 40 horas semanais (oito horas diárias). As admissões ocorrerão pelo regime estatutário (com garantia de estabilidade).