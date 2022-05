Comitiva de Nova Iguaçu foi até Brasília receber o prêmio na última semana - Divulgação

Referência no atendimento de média e alta complexidade às gestantes na Baixada Fluminense, a Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, recebeu, na última semana, o prêmio ‘Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher 2022’, concedido pela Câmara dos Deputados. A unidade foi selecionada por se destacar com ações de promoção e qualificação dos cuidados com a saúde da mulher.

Essa é a primeira vez que a Maternidade Mariana Bulhões conquista o prêmio. O secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Dr. Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, o diretor-geral da Maternidade Mariana Bulhões, Adriano Pereira, e o diretor médico, Nilson Gomes, foram à Brasília para receber a premiação.

“A Maternidade tem um papel importantíssimo no atendimento das pacientes da região e destaca diariamente pelos cuidados com as mulheres e os bebês. A conquista desse prêmio é fruto do reconhecimento e qualidade dos serviços prestados por nossos profissionais diariamente”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Dr. Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Após ser indicada pelo deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ) para concorrer ao prêmio, a unidade tornou-se uma das cinco vencedoras entre as 30 instituições de todo o Brasil que concorreram à eleição neste ano.

“Indicar o Mariana Bulhões tem um grande significado para mim, porque se tem um orgulho que tenho na minha vida, foi no meu período como secretário de Saúde de Nova Iguaçu, ter reaberto a maternidade. Quando cheguei, em janeiro de 2013, ela estava fechada, e o município era um dos campeões em mortalidade materna. Atualmente, a Maternidade Mariana Bulhões faz um dos maiores número de partos do Estado”, disse o parlamentar.

O diretor-geral, Adriano Pereira, lembrou, durante seu discurso na cerimônia, a importância da Maternidade Mariana Bulhões, por receber uma das únicas a atender grávidas de médio e alto risco na região. Ele dedicou o prêmio aos funcionários e aos profissionais em formação, já que a maternidade também é reconhecida por ser um hospital de ensino.

“É com muita emoção que recebemos o prêmio Dr. Pinotti, que serve de incentivo também aos alunos que estão na maternidade, pois a formação deles vai fazer com que tenhamos profissionais como os que temos hoje”, destaca ele. “Parte disso tudo são os 707 colaboradores que trabalham para que esse serviço de cuidado com a mulher seja executado. Isso é um agradecimento a todos”, concluiu.