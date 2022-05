Semana de ações ambientais em Nova Iguaçu - Divulgação

Semana de ações ambientais em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 25/05/2022 18:39

A Guarda Ambiental de Nova Iguaçu deu início à Semana estadual de conscientização, prevenção e combate a pratica de queimadas urbanas. O evento de abertura foi realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural Bicho Preguiça (RPPN Bicho Preguiça) limítrofe com as cidades de Nova Iguaçu e Rio de Janeiro.

Ao longo dos próximos dias, serão aplicadas Notificações Preventivas com a finalidade de conscientizar e orientar moradores de áreas críticas onde ocorrem incêndios florestais.



O evento de abertura contou com a presença de autoridades do INEA, Exército Brasileiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, CEPERJ e Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu através do Diretor do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu e do Coordenador Operacional da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu.

Durante o dia foram distribuídas várias notificações preventivas por equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu e da Guarda Municipal Ambiental nos bairros do Caonze, Centro (Morro do Cruzeiro), Luz, Jardim Alvorada e Valverde.

Durante o deslocamento das equipes foi realizado com sucesso o combate de um princípio de incêndio florestal no Bairro Danon, ao lado da Pedreira Santo Antônio.

Denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.