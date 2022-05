Cartão Recomeçar começou a ser distribuído neste fim de semana em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 23/05/2022 16:59

A Prefeitura de Nova Iguaçu prossegue nesta semana com a distribuição do Cartão Recomeçar as famílias cadastradas pela Prefeitura, vítimas do temporal que atingiu Nova Iguaçu no início de abril. Ao todo, até o momento foram entregues 300 cartões do benefício concedido pelo Governo do Estado.

O prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, ressaltou a importância da união de forças entre o município e o Governo do Estado neste momento e lembrou que outras soluções estão sendo tomadas para evitar novas enchentes.

“Temos uma grande obra sendo realizada no Rio Botas para evitarmos ao máximo que nossa população seja atingida por enchentes. Nós estamos pensando em tudo”, afirmou Rogerio Lisboa, referindo-se à canalização e ampliação das margens do Rio Botas, entre os bairros de Comendador Soares e Ouro Preto, dobrando sua largura, profundidade e ampliando a capacidade de concentração da água corrente.

Além do prefeito, estiveram presentes no evento o governador Cláudio Castro, a secretária municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu, Elaine Medeiros, deputados e vereadores.

Moradora de Nova Iguaçu, Jéssica Bispo, de 32 anos, foi uma das pessoas que perdeu tudo na chuva do mês passado. Mãe de três filhos, ela foi a primeira a receber o Cartão Recomecar.

“Estou muito alegre por estar recebendo este benefício. Perdi tudo, mas, desde as chuvas, muita gente me ajudou”, ressaltou.

Já Adriana Cirino, moradora do bairro de Jardim Canaã há 45 anos, estava ansiosa para receber o benefício.

“Eu perdi tudo e estou dormindo num colchão doado. Não vejo a hora de ter novamente uma cama para dormir”, contou.

A secretária de Assistência Social de Nova Iguaçu, Elaine Medeiros, mostrava-se feliz pelo benefício ter começado a ser distribuído na cidade.

“Graças a Deus chegou a nossa vez. Nossos equipamentos estão abertos para atender às vítimas das chuvas e nos colocamos à disposição de vocês que confiam no nosso trabalho”, disse.

A entrega do Cartão Recomeçar vai até junho. As vítimas das chuvas que se cadastraram na Prefeitura devem ir ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua residência para conferir as listas dos contemplados, com dia, horário e local para o recebimento do benefício.

Quem tem direito ao benefício:

Ao todo, quatro mil famílias iguaçuanas de baixa renda que foram vítimas do desastre natural serão beneficiadas com o auxílio de R$ 3 mil. Para que fossem selecionadas, elas precisaram preencher requisitos como estar inseridas no CadÚnico (Cadastro Único) e possuir renda de até meio salário mínimo por pessoa ou então ter renda familiar de até três salários.

O Cartão Recomeçar será concedido uma única vez para o núcleo familiar, não sendo permitido que mais de uma pessoa da mesma família receba o benefício. Ele deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento. Passado o prazo, o cartão será bloqueado.

CALENDÁRIO DE ENTREGA:

COMENDADOR SOARES

Dias: 21, 24 e 25 de maio

Local: C.E Antonio da Silva

Endereço: Rua Miramar 123

Horário: 10h às 16h

POSSE

Dia: 26 de maio

Local: CIEP Chão de Estrelas

Endereço: Rua Sete de Setembro 0

Horário: 10h às 16h

CENTRO

Dias: 27, 30, 31 de maio e 1º de junho

Local: C.E Vereador Percy Batista Crispim

Endereço: Rua Guarani 60

Horário: 10h às 16h

PARAÍSO

Dias: 2 e 3 de junho

Local: C.E José Bonifácio

Endereço: Rua Jorge Bustamante 0

Horário: 10h às 16h