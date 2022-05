Funcionários da concessionária se reuniram com lideranças comunitárias - Divulgação

Publicado 23/05/2022 12:08

Nas últimas semanas, a equipe de Responsabilidade Social da Águas do Rio desenvolveu uma série de reuniões com líderes comunitários de Nova Iguaçu, que se engajaram no programa Afluentes. O programa estabelece um canal direto de comunicação com as lideranças para a identificação e resolução das principais necessidades relativas ao saneamento básico.



Para a coordenadora de Responsabilidade Social, Luciana Muniz, com as solicitações dos moradores chegando mais rápido ao conhecimento da Águas do Rio, o tempo para a solução das demandas diminui e a população é atendida de forma eficaz.

“A nossa atuação vai muito além do abastecimento de água. As lideranças são nossos olhos e ouvidos dentro das comunidades. Através desse contato diário, conseguimos expandir o alcance das informações e humanizar, cada vez mais, o atendimento com a população. É fundamental seguirmos juntos na missão de transformar as cidades da Baixada Fluminense”, disse.



O Afluentes seguirá com a agenda de encontros com as lideranças comunitárias. Além disso, a Águas do Rio realizará ao longo do ano programas que norteiam a educação ambiental, capacitação para empregabilidade e geração de renda. As atividades serão direcionadas, especialmente, para atender áreas com maior vulnerabilidade social.