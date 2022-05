Cartão benefício para famílias, vítimas da chuva, começaram a ser entregues - Divulgação

Publicado 21/05/2022 19:39

As vítimas do temporal que atingiu Nova Iguaçu no início de abril e que foram cadastradas pela Prefeitura começaram a receber neste sábado (21), o Cartão Recomeçar, benefício concedido pelo Governo do Estado, que possibilita a compra de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. Neste primeiro dia, 300 cartões serão entregues no Colégio Estadual Antônio Silva, no bairro Jardim Canaã, a partir das 11h30.

As famílias cadastradas irão receber um SMS ou mensagem por aplicativo enviada pela equipe do Cartão Recomeçar, com as instruções para a retirada do cartão.

Ao todo, quatro mil famílias iguaçuanas de baixa renda que foram vítimas do desastre natural serão beneficiadas com o auxílio de R$ 3 mil. Para que fossem selecionadas, elas precisaram preencher requisitos como estar inseridas no CadÚnico (Cadastro Único) e possuir renda de até meio salário mínimo por pessoa ou então ter renda familiar de até três salários.

O Cartão Recomeçar será concedido uma única vez para o núcleo familiar, não sendo permitido que mais de uma pessoa da mesma família receba o benefício. Ele deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento. Passado o prazo, o cartão será bloqueado.

CALENDÁRIO DE ENTREGA

COMENDADOR SOARES

Dias: 21, 24 e 25 de maio

Local: C.E Antonio da Silva

Endereço: Rua Miramar 123

Horário: 10h às 16h

POSSE

Dia: 26 de maio

Local: CIEP Chão de Estrelas

Endereço: Rua Sete de Setembro 0

Horário: 10h às 16h

CENTRO

Dias: 27, 30, 31 de maio e 1º de junho

Local: C.E Vereador Percy Batista Crispim

Endereço: Rua Guarani 60

Horário: 10h às 16h

PARAÍSO

Dias: 2 e 3 de junho

Local: C.E José Bonifácio

Endereço: Rua Jorge Bustamante 0

Horário: 10h às 16h