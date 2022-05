Câmara Municipal deu mais um passo para construção de Centro de Memória - Divulgação

Publicado 20/05/2022 18:02

Audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu nesta semana reuniu personalidades importantes ligadas à cultura para o ato de criação do Centro de Memória da casa, que será batizado com o nome do ex-prefeito Mario Pereira Marques Filho. O projeto foi aprovado e será posto em construção.

De acordo com o autor do projeto, o presidente da Câmara, Eduardo Reina Gomes de Oliveira, o Centro agora começa a ser formatado e vai ser responsável pelo resgate da história da Câmara, do município e da região.

“A criação deste Centro é uma ação de reparação, na escolha do nome, à grande figura pública que foi Mario Marques”, afirmou.

Familiares do homenageado, a viúva Maria Luiza Marques, e o filho Mario Marques Neto também estiveram presentes no evento e agradeceram a homenagem. “Ele vivia para servir Nova Iguaçu”, disse Maria Luiza.

O secretário municipal de Cultura, Marcus Monteiro elogiou a criação do Centro e disse que ele fará toda a diferença na vida histórico-cultural da região. Em suas palavras, cultura leva à educação da população. Os secretários Manoel Barreto e Mario Lopes, das secretarias de Governo e de Desenvolvimento, Trabalho e Turismo, respectivamente, prestigiaram a audiência e parabenizaram a casa pela iniciativa.