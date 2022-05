Nova Iguaçu realiza ações pela conscientização contra a exploração sexual de menores - Divulgação/PMNI

Publicado 18/05/2022 18:46

Orgãos municipais de Nova Iguaçu estão promovendo a partir de hoje diversas ações de conscientização sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes para a população. Desde a manhã desta quarta-feira, as equipes estão passando por cinco pontos distintos da cidade, nas áreas de abrangência dos Conselhos Tutelares, com entrega de materiais informativos e abordagens às pessoas sobre a importância do tema.

Na parte da noite, como parte do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, teve início um fórum na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Iguaçu, que conta com a presença de autoridades do município e palestrantes convidados.

A proposta das atividades é convocar a população para debater e esclarecer situações que podem resultar em casos de violência sexual, bem como atribuir responsabilidade à toda sociedade para o enfrentamento deste crime.

O fórum será ministrado por Monique Moraes Carvalho Gambardela (subsecretária dos Conselhos Municipais), Elaine Medeiros Fonseca da Silva (secretária municipal de Assistência Social), Manoel Barreto de Souza Oliveira Leite (secretário municipal de Governo), Dudu Reina (presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Iguaçu) e Viviane Cordeiro Marques (presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

Na quinta-feira (19), a Secretaria Municipal de Governo (SEMUG) de Nova Iguaçu, em parceria com o cinema Kinoplex Iguaçu Top, vai realizar uma ação social para cem crianças das casas de acolhimento do município. Elas vão assistir, gratuitamente, o filme Sonic 2. Além disso, também poderão se divertir no espaço de lazer destinado às crianças no TopShopping, em parceria com o Game Point, Rally Kids e Pula-Pula Florestinha.