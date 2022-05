Festa Literária de Nova Iguaçu vai até o próximo sábado - Divulgação

Publicado 18/05/2022 18:29

Teve início nesta quarta-feira a Festa Literária de Nova Iguaçu – FLINI, que fará do município a capital da Literatura na Baixada Fluminense pelos próximos três dias. O evento está sendo realizado pela Rede Baixada Literária em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e as secretarias municipais de Cultura (SEMCULT) e de Educação (SEMED).

Os eventos, que serão gratuitos e abertos ao público, têm como objetivo incentivar a leitura e criação literária, com a união de diversas expressões artísticas, valorizando a cultura iguaçuana. Para isso, a Festa Literária irá promover bate-papo com autores e escritores da cidade, exposições fotográficas, apresentações culturais de artistas locais, sarau e doações de livros. Os participantes poderão tomar parte de oficinas de ilustração, escrita criativa, mediação de leitura e cartonera (livro artesanal).

A abertura ocorreu às 14h, no Instituto Multidisciplinar da UFRRJ (Rural). Nesta quinta, a Escola Municipal Vale do Tinguá recebe o “Ocupa Literatura”, a partir das 9h. Às 15h, a Biblioteca Comunitária Cial Brito (Rua Getúlio Vargas, nº 51, Centro) promoverá a “Tagarelice Literária”, um encontro para aqueles que amam conversar sobre literatura. Uma hora antes, no mesmo endereço, o fotógrafo iguaçuano Paulo Santos será homenageado com a exposição “Olhares de Iguassú”, que também poderá ser visitada no dia 20.

O penúltimo dia da Festa Literária também terá um bate papo com os autores Hanny Saraiva e Paulo Filho a partir das 10h, na Praça Céu, em Jardim Nova Era, e encontro com autores no Espaço D do Top Shopping, das 13h às 20h. O shopping também receberá a Oficina de marcadores de página, no Espaço de Leitura Fenig, às 16h. Outras duas oficinas acontecerão no dia 20: a de Escrita Criativa, na Biblioteca Comunitária Paulo Sacramento, no bairro Vila Guimarães, e a de Cartoneira, na Biblioteca Comunitária Dona Corujinha, na Cerâmica.

No dia 21, quatro atividades encerram a Festa Literária de Nova Iguaçu. A primeira delas acontece no Espaço D do Top Shopping, que receberá mais um encontro com autores a partir das 13h. Já o Espaço Leitura Fenig promoverá a Oficina de Escrita com a Terceira Idade, às 17h. Às 14h, o curta-metragem “Revirando o jogo com Cineclube Xuxu Com Xis” será exibido na Biblioteca Comunitária Thalita Rebouças, no bairro Amaral. O encerramento da festa acontece na Praça dos Direitos Humanos, na Via Light, com o Sarau Rede Baixada Literária.